EuroBasket 2025'te Çeyrek Finale Yükselen 8 Takım Belli Oldu
Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan son 16 turu maçlarının ardından turnuvanın çeyrek final eşleşmeleri netlik kazandı. Türkiye, Almanya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Gürcistan, Slovenya ve Yunanistan adlarını çeyrek finale yazdırdı. Turnuvaya son 16 turunda veda eden takımlar ise İsveç, Portekiz, Letonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Fransa, İtalya ve İsrail oldu.
Son 16 turu maç sonuçları
Türkiye-İsveç: 85-79
Almanya-Portekiz: 85-58
Litvanya-Letonya: 88-79
Sırbistan-Finlandiya: 86-92
Polonya-Bosna Hersek: 80-72
Fransa-Gürcistan: 70-80
İtalya-Slovenya: 77-84
Yunanistan-İsrail: 84-79
Çeyrek final maç programı
Çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Program şu şekilde:
9 Eylül Salı
17.00 Türkiye-Polonya
21.00 Litvanya-Yunanistan
10 Eylül Çarşamba
17.00 Finlandiya-Gürcistan
21.00 Almanya-Slovenya