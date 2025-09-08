EuroBasket 2025'te Çeyrek Finale Yükselen 8 Takım Belli Oldu

EuroBasket 2025'te son 16 turu Riga'da tamamlandı; Türkiye, Almanya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Gürcistan, Slovenya ve Yunanistan çeyrek finalde.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan son 16 turu maçlarının ardından turnuvanın çeyrek final eşleşmeleri netlik kazandı. Türkiye, Almanya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Gürcistan, Slovenya ve Yunanistan adlarını çeyrek finale yazdırdı. Turnuvaya son 16 turunda veda eden takımlar ise İsveç, Portekiz, Letonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Fransa, İtalya ve İsrail oldu.

Son 16 turu maç sonuçları

Türkiye-İsveç: 85-79

Almanya-Portekiz: 85-58

Litvanya-Letonya: 88-79

Sırbistan-Finlandiya: 86-92

Polonya-Bosna Hersek: 80-72

Fransa-Gürcistan: 70-80

İtalya-Slovenya: 77-84

Yunanistan-İsrail: 84-79

Çeyrek final maç programı

Çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Program şu şekilde:

9 Eylül Salı

17.00 Türkiye-Polonya

21.00 Litvanya-Yunanistan

10 Eylül Çarşamba

17.00 Finlandiya-Gürcistan

21.00 Almanya-Slovenya

