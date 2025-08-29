DOLAR
EuroBasket 2025: Türkiye 92-78 Çekya — Milliler 2'de 2

EuroBasket 2025 A Grubu'nda Türkiye, Çekya'yı 92-78 yenerek 2'de 2 yaptı; Alperen Şengün 23 sayı, 12 ribaunt, 9 asistle öne çıktı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:51
EuroBasket 2025: Türkiye 92-78 Çekya

Maç Özeti

EuroBasket 2025 A Grubu ikinci maçında Türkiye, Çekya'yı 92-78 yendi. Bu sonuçla A Milli Takım, grubunda 2'de 2 yaptı, Çekya ise ikinci yenilgisini aldı.

İlk periyotta Çekya dış şutlarla etkili bir oyun sergiledi. Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını kullanan A Milli Takım karşısında Çekya, dış atışlardan 6 isabet buldu ve bir ara 8 sayılık fark yakalayarak ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda Ay-yıldızlılar daha iyi başladı. Milli takım, ilk sayıyı Çekya'nın bulmasına karşın 14-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 35-28. Kalan bölümde farkı koruyan Türkiye, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya'ya, Cedi Osman'ın skorer oyunuyla yanıt veren milliler farkı açtı ve son bölüme 72-62 önde girdi.

Dördüncü periyotta Alperen Şengün'ün etkili performansıyla fark 18'e kadar çıktı ve Türkiye maçı 92-78 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Millilerde Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani galibiyete toplam 60 sayı ile katkı sağladı. Alperen Şengün, mücadelede 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist ile öne çıktı.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında yarın saat 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

