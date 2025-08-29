EuroBasket 2025: Türkiye 92-78 ile Çekya'yı Yendi — Furkan Korkmaz Konuştu

Maç sonu açıklamalar ve A Grubu'nda 2'de 2

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 92-78 mağlup ederek "2'de 2" yaptı. Karşılaşma Arena Riga'da oynandı ve milliler galibiyete ikinci periyottan itibaren ağırlıklarını koydu.

Furkan Korkmaz, mücadeleye istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirterek AA muhabirine şu ifadeleri kullandı: "İkinci maçlar hiçbir zaman kolay olmuyor. Özellikle ilk maçta Letonya'ya karşı aldığımız güzel galibiyetin ardından bize yakışmayan başlangıç oldu ama çok kısa sürede bunu toparladık. Gerçek oyun karakterimizi gösterdik. Önemli olan da bunu gösterebilmek. İkinci periyottan maçın sonuna kadar kontrolü elimizde götürdük. Çok güzel basketbol oynuyoruz. Umarım böyle oynamaya devam ederiz."

Galibiyete 16 sayılık katkı sağlayan Ercan Osmani ise müsabakanın başında savunmada çok fazla hata yaptıklarını vurgulayarak, "Kazandığımız için mutluyuz. İlk periyoda biraz yumuşak başladık ve savunmada çok fazla hata yaparak rakibe kolay sayılar atma şansı verdik. Ancak ikinci periyottan itibaren maçın kontrolünü aldık. Portekiz maçına odaklanıp, galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.