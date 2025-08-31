DOLAR
EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 ile Portekiz'i Yenerek Son 16'ya Yükseldi

EuroBasket 2025 A Grubu'nda Türkiye, Portekiz'i 95-54 yenip 3'te 3 yaptı; Başantrenör Ergin Ataman, hücum ve savunmadaki performansı övdü.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 00:11
EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 ile Portekiz'i Yenerek Son 16'ya Yükseldi

EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 ile Portekiz'i Yenerek Son 16'ya Yükseldi

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'ın Değerlendirmesi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki 3. maçında Arena Riga'da Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan başantrenör Ergin Ataman, galibiyetten dolayı memnun olduğunu belirterek, "Mükemmel bir basketbol oynadık. Portekiz çok tehlikeli bir takım. Önceki maçlarda çok agresif oynadılar. Onlara aynı şekilde karşılık verdik. Hücumda ve savunmada çok iyi performans sergiledik. Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'i pota altında çok iyi kullandık. Bu şampiyonada çok iyi bir basketbolla bir galibiyet daha aldık. Gruptaki en iyi sıralamayı elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

59 yaşındaki başantrenör, turnuvada dikkat çeken Alperen Şengün hakkında, "Alperen bu maçta da iyi oynadı. Çok fazla zorlamadık. İkinci yarının başında farka gittik. Alperen'in bu turnuvada kalitesini göstermeye ihtiyacı yok. 23 yaşında NBA'de all-star olarak kalitesini göstermiş bir dünya yıldızı." diye konuştu.

Gruptaki dördüncü maçta karşılaşacakları Estonya ile ilgili olarak Ataman, "Estonya, son 2 maçta iyi bir performans gösterdi. O maçı düşünüyoruz. Sonra Sırbistan müsabakasını düşüneceğiz. Sırbistan, EuroBasket 2025'in favorisi. Ancak bizim hiç kimseye karşı çekincemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında ayrıca Ergin Ataman, İngilizce ve Türkçe olarak 30 Ağustos Zafer Bayramını da kutladı.

