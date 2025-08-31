EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 Portekiz’i Yendi — Onuralp: "Gruptan Birinci"

Türkiye, EuroBasket 2025'te Portekiz'i 95-54 Mağlup Ederek 3'te 3 Yaptı

A Milli Takım, EuroBasket 2025 A Grubu 3. maçında Arena Riga'da Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Mücadele sonrası oyuncular Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Onuralp Bitim: "Tüm konsantrasyonumuz gruptan birinci çıkmak"

Portekiz karşısındaki galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Onuralp Bitim, takımın hedeflerine vurgu yaptı. Onuralp'ın sözleri şu şekilde:

"Bu turnuvaya büyük hedeflerle geldik. Bir galibiyet daha ekledik. Herkese ihtiyaç var. Rotasyonu iyi olan ve birlikte oynayan takımlar başarıya gidiyor. Biz de şu ana kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Estonya ve Sırbistan maçları var. İki maça da çok iyi hazırlanmalıyız. İki müsabakaya da kazanmak için çıkacağız. Sırbistan ile grup birinciliği için oynayacağız. Tüm konsantrasyonumuz gruptan birinci çıkmak. Bu aşamadan sonra söz verdiğimiz ve hedeflediğimiz madalya macerasını düşünmemiz gerekiyor. Halkımızın Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Onlara sevgiler gönderiyorum."

Furkan Korkmaz: "Beklediğimizden rahat bir galibiyet oldu"

Furkan Korkmaz, sahaya kararlı çıktıklarını ve beklenenden farklı olarak rahat bir galibiyet aldıklarını söyledi. Furkan'ın ifadeleri:

"İlk 2 maça göre çok kararlı bir şekilde sahaya çıktık. Beklediğimizden rahat bir galibiyet oldu. Bize de güzel bir dinlenme fırsatı oldu. Herkesi kullandık, herkes çok iyi iş yaptı. Grubun son maçı, final maçı olacak gibi. Sırbistan, yıllardır bir arada oynuyor. Biz de çok kararlı ve güzel bir basketbol oynuyoruz. Oynadığımız basketbolla da keyif veriyoruz. Aynı şekilde birbirimizle oynamaktan çok keyif alıyoruz. Umuyorum Sırbistan maçında da en iyi oyunumuzu oynayıp galibiyetle bitiririz."

Ömer Faruk Yurtseven: "Hiç kimseyi küçümsememek lazım"

Ömer Faruk Yurtseven, önceliklerinin maç maç ilerlemek olduğunu ve Estonya karşılaşmasının önemine dikkat çekti. Ömer Faruk'un açıklamaları:

"Maç maç gitmemiz gerekiyor. Şu an önemlisi Estonya maçı. O maçı kazanıp bir sonraki müsabakaya odaklanmak lazım. Hiç kimseyi küçümsememek gerek. Karşılaşmada Estonya seyircisinin fazla olacak olması bize yardımcı olur. Her iki taraftan da enerji alabilmek lazım."

Ayrıca, Ergin Ataman'ın Çekya maçı sonrası yapılan basın toplantısındaki esprili çıkarıma ilişkin hatırlatmaya, Ömer Faruk esprili yanıt verdi: "Bütçe yetmez."