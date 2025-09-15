EuroBasket 2025: Türkiye Almanya'ya 88-83 Yenildi — Gümüş Madalya

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen Türkiye, gümüş madalyada kaldı; Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman maç sonrası duygularını paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 00:25
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Takım, Arena Riga'da düzenlenen karşılaşma sonrası ikinci olarak gümüş madalya aldı.

Ergin Ataman'ın Açıklamaları

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, finalin ardından düzenlenen basın toplantısında duygularını paylaştı. Ataman, "Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Ataman, Avrupa Şampiyonası boyunca basın toplantılarında konuştuğunu belirterek, "Şu an söyleyeceğim bir şey yok çünkü elimizde olan ve kontrol ettiğimiz maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Yenildiğimde pozitif düşünemem. Belki yarından sonra turnuvayla ilgili analiz yapabilirim" dedi.

59 yaşındaki başantrenör, maçın büyük bölümünde üstün oynadıklarını vurgulayarak, "Çok üzgünüm çünkü böylesine önemli bir finali son 2 dakikaya kadar önde götürüp son saniyelerde kaybetmek ilerisi için herhangi bir yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki günlerde yetkililerle değerlendirmeyi yaparız." şeklinde konuştu.

Cedi Osman'ın Açıklamaları

A Milli Takım kaptanı Cedi Osman, maçın kontrolünü son 2 dakikada kaybettiklerini dile getirerek üzgün olduklarını belirtti. Osman, "Çok üzgünüz. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda yeniden finale yükseldik. Herkes kupayı Türkiye'ye getirmeyi çok istedi. Ancak olmadı. Çok üzgün ve duygusalız" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki milli oyuncu, "Finale kadar namağlup gelip, finalde de 38 dakika önde oynayıp son 2 dakikada maçı kaybettik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Herkese teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. İnşallah buradan daha güçlü bir şekilde döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

