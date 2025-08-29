DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,13 0,02%
ALTIN
4.563,38 -1,24%
BITCOIN
4.452.186,97 3,31%

EuroBasket 2025: Türkiye Çekya'yı 92-78 Yendi — Ataman'dan Alperen Övgüsü

Ataman: Hücumda çok akıllı oynadık; Alperen mükemmel performans sergiledi. Türkiye, Çekya'yı 92-78 mağlup ederek A Grubu'nda 2'de 2 yaptı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:35
EuroBasket 2025: Türkiye Çekya'yı 92-78 Yendi — Ataman'dan Alperen Övgüsü

Türkiye, EuroBasket 2025 A Grubu'nda Çekya'yı 92-78 Mağlup Etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu ikinci maçında Çekya'yı 92-78 yenerek turnuvaya 2'de 2 olarak başladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında başantrenör Ergin Ataman ve yıldız oyuncu Alperen Şengün açıklamalarda bulundu.

Ataman: "Hücumda çok akıllı oynadık"

Ataman, maçın başlangıcında Çekya'nın sert bir savunma yaptığını ve ilk dakikalarda dış atışlardan sayı bulduklarını belirtti. "İlk 6-7 dakikada dış atışlardan sayılar buldular. Sonra 2-3 dakika maçın kontrolünü kaybettik. Şehmus Hazer'in oyuna girmesiyle savunmada agresifliğimizi arttırdık. Hücumda kontrolü ele almaya başladık. Daha öz güvenli oynadık." diye konuştu.

Ataman, Çekya'nın üç sayı çizgisinin gerisinden 14 isabet bulduğuna dikkat çekerek, "Bu tarz takımlara karşı savunma yapmak çok kolay değil. Hücumda çok akıllı oynadık. Alperen mükemmel performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

59 yaşındaki başantrenör, Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın maçta üst düzey oynadığını vurguladı: "Alperen çok iyi oyuncu. O, NBA'de all star. Cedi, çok iyi sezon geçirdi. Çok iyi durumda. Şampiyonaya iyi başladı, umarım aynı şekilde devam eder."

Ataman ayrıca, maçta beklenen verimi veremeyen Larkin için, "Larkin gününde olsaydı 100 sayıyı buldurduk" değerlendirmesinde bulundu.

Şehmus Hazer'in durumu ve rotasyon

Maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Şehmus Hazer hakkında Ataman, "Şehmus, oyunun başında ciddi bir sakatlık geçirdi. Ayağı burkuldu. Zorlamadık. Yarın oynayabileceğini ümit ediyorum." dedi.

Alperen: "Triple double için önümde şans olacak"

23 yaşındaki pivot Alperen Şengün, ikinci çeyrekte takımın kontrolü ele geçirip maçı kazandıklarını söyledi: "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci çeyrekte kontrolü elimize geçirdik. Onları zor atışlara zorladık. İyi bir oyun ortaya koyduk ve maçı kazandık."

Maçta 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist ile oynayan Alperen, triple double yapma şansını kaçırmasıyla ilgili, "Turnuvada daha çok fazla maç oynayacağız. Triple double yapmak için önümde şans olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ataman, Alperen'in oyundan alınmasıyla ilgili olarak ise, "Alperen'in dinlenmesini istedim çünkü yarın akşam Portekiz ile maçımız var. Alperen parkede kalmak istedi. Anlamadım, hiç kimse bana bir şey söylemedi. Eğer bana söyleselerdi mola alırdım ve ona göre set çizerdim. Endişelenmeye gerek yok. EuroBasket'te finale kadar gideceğiz. Alperen'in finale kadar triple double yapacağına eminim." dedi.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tottenham, Leipzig'ten Xavi Simons'ı 60 milyon avroya transfer etti
2
EuroBasket 2025: Ev sahibi Letonya, Estonya'yı 72-70 Yendi
3
Tiago Djalo: Beşiktaş'ta Yeni Bir Şans
4
Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan Maçı Aday Kadrosu Belli Oldu
5
Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Süper Lig 4. Hafta Antalya'da
6
Evin Demirhan Yavuz: Olimpiyat Madalyasıyla Mindere Veda Etme Hedefi
7
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı