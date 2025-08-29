EuroBasket 2025: Türkiye Çekya'yı 92-78 Yendi — Ataman'dan Alperen Övgüsü

Türkiye, EuroBasket 2025 A Grubu'nda Çekya'yı 92-78 Mağlup Etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu ikinci maçında Çekya'yı 92-78 yenerek turnuvaya 2'de 2 olarak başladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında başantrenör Ergin Ataman ve yıldız oyuncu Alperen Şengün açıklamalarda bulundu.

Ataman: "Hücumda çok akıllı oynadık"

Ataman, maçın başlangıcında Çekya'nın sert bir savunma yaptığını ve ilk dakikalarda dış atışlardan sayı bulduklarını belirtti. "İlk 6-7 dakikada dış atışlardan sayılar buldular. Sonra 2-3 dakika maçın kontrolünü kaybettik. Şehmus Hazer'in oyuna girmesiyle savunmada agresifliğimizi arttırdık. Hücumda kontrolü ele almaya başladık. Daha öz güvenli oynadık." diye konuştu.

Ataman, Çekya'nın üç sayı çizgisinin gerisinden 14 isabet bulduğuna dikkat çekerek, "Bu tarz takımlara karşı savunma yapmak çok kolay değil. Hücumda çok akıllı oynadık. Alperen mükemmel performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

59 yaşındaki başantrenör, Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın maçta üst düzey oynadığını vurguladı: "Alperen çok iyi oyuncu. O, NBA'de all star. Cedi, çok iyi sezon geçirdi. Çok iyi durumda. Şampiyonaya iyi başladı, umarım aynı şekilde devam eder."

Ataman ayrıca, maçta beklenen verimi veremeyen Larkin için, "Larkin gününde olsaydı 100 sayıyı buldurduk" değerlendirmesinde bulundu.

Şehmus Hazer'in durumu ve rotasyon

Maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Şehmus Hazer hakkında Ataman, "Şehmus, oyunun başında ciddi bir sakatlık geçirdi. Ayağı burkuldu. Zorlamadık. Yarın oynayabileceğini ümit ediyorum." dedi.

Alperen: "Triple double için önümde şans olacak"

23 yaşındaki pivot Alperen Şengün, ikinci çeyrekte takımın kontrolü ele geçirip maçı kazandıklarını söyledi: "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci çeyrekte kontrolü elimize geçirdik. Onları zor atışlara zorladık. İyi bir oyun ortaya koyduk ve maçı kazandık."

Maçta 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist ile oynayan Alperen, triple double yapma şansını kaçırmasıyla ilgili, "Turnuvada daha çok fazla maç oynayacağız. Triple double yapmak için önümde şans olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ataman, Alperen'in oyundan alınmasıyla ilgili olarak ise, "Alperen'in dinlenmesini istedim çünkü yarın akşam Portekiz ile maçımız var. Alperen parkede kalmak istedi. Anlamadım, hiç kimse bana bir şey söylemedi. Eğer bana söyleselerdi mola alırdım ve ona göre set çizerdim. Endişelenmeye gerek yok. EuroBasket'te finale kadar gideceğiz. Alperen'in finale kadar triple double yapacağına eminim." dedi.