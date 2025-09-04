EuroBasket 2025: Türkiye Sırbistan’ı 95-90 Yenerek Grubu Lider Tamamladı

A Milli Takım, EuroBasket 2025 A Grubu 5. maçında Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve grubu lider tamamladı. Maçın ardından Arena Riga'da milli oyuncular Alperen Şengün ve Cedi Osman AA muhabirine konuştu.

Alperen Şengün: "Beni boş bıraktılar, ben de öz güvenli şekilde attım"

23 yaşındaki pivot Alperen Şengün, karşılaşmada Nikola Jokic ile yapılan karşılaştırmalara dair, "Jokic, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ona karşı güzel bir performans sergilediğim ve maçı kazandığımız için mutluyum." dedi.

Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili bir performans sergileyen Şengün, "Beni boş bıraktılar. Yani boş bırakınca öz güvenli attım. Bugün cezalandırma şutlarını atmamız gerekiyordu. Bu tip şutları, bu takıma karşı atamasaydık şansımız olmazdı. O yüzden beni boş bırakınca ben de öz güvenli şekilde attım." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman: "Herkes çok iyi oynadı"

Cedi Osman, Sırbistan galibiyetinin önemine vurgu yaparak, "Mükemmel bir maç oldu. Herkesin eline sağlık. Herkesle gurur duyuyorum. Başta oyuncular sonra da antrenörlerimizin eline sağlık. Çok çalıştık. Bunun için çok güzel bir maç oldu. Önemli olan galip gelmekti. Belki savunmada istediğimizi yapamadık ama hücumda gerçekten çok iyi oynadık. Topu çok iyi paylaştık. Shane Larkin, Alperen... Herkes çok iyi oynadı. O yüzden çok önemli bir galibiyet aldık. Uzun zamandır da Sırbistan'ı yenemedik. O yüzden maçtan önce de 'Bugünden itibaren artık kaybetmek yok' diye konuştuk. O sözü de tuttuğumuz için tabii ki de mutluyuz." dedi.

Cedi, maçın oyuncusu seçilen Alperen’in performansına ilişkin, "Alperen bu akşam gerçekten inanılmaz oynadı. Turnuvanın başından beri hep böyle oynuyor. İnşallah sonu şampiyonluk olsun, Alperen de MVP olsun. Ama tabii ki de gerçekten daha çok erken." sözleriyle takdirini dile getirdi.