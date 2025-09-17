Evin Demirhan Yavuz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Madalya Törenine Rakiplerinin Kucağında Geldi

Evin Demirhan Yavuz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya törenine rakiplerinin kucağında çıktı

Başkent Zagreb'de 50 kiloda bronz

Evin Demirhan Yavuz, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında 50 kiloda bronz madalya kazandı. Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda, bacağı sargılı katıldığı madalya töreninde kürsüye rakiplerinin kucağında getirildi.

Rakipleri, milli sporcuyu tören alanına kucaklayarak getirdi ve Evin'i madalyasını alacağı kürsünün üçüncü basamağına bıraktı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, milli sporcunun bronz madalya mücadelesinde özverili performans gösterdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Evin Demirhan Yavuz ülkemizi gururlandırdı ve madalyasını rakiplerinin desteğiyle alabildi. Sporcumuzu göstermiş olduğu azimden, ilham dolu ve başarının kolay kazanılmadığını gösteren davranışından dolayı tebrik ediyoruz."

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, madalyasını rakiplerinin desteğiyle alabildi. Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda 50 kiloda bronz madalya kazanan Evin, bacağı sargılı katıldığı madalya töreninde kürsüye rakiplerinin yardımıyla çıkabildi.