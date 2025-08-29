DOLAR
Evin Demirhan Yavuz: Olimpiyat Madalyasıyla Mindere Veda Etme Hedefi

Dünya ve Avrupa şampiyonu Evin Demirhan Yavuz, olimpiyat madalyası kazanıp aktif güreş kariyerini sonlandırmayı hedefliyor; Siirt'te kırdığı ön yargılar gençlere örnek oldu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:40
FECRİ BARLIK - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, aktif güreş hayatını bir olimpiyat madalyasıyla sonlandırmayı amaçlıyor. Siirt'te 2009'da, kızların güreşemeyeceğine dair ön yargılar nedeniyle gizlice başladığı küçük salondan uluslararası üst düzey başarıya uzanan hikâyesi, genç sporcular için ilham kaynağı oldu.

Başarılarıyla Türkiye'yi Dünya Sahnesinde Taşıdı

Evin Demirhan Yavuz; 2010'da yıldızlarda Avrupa, 2016'da 23 yaş altında Avrupa, 2017'de 23 yaş altında dünya şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 5 gümüş ve 9 bronz, dünya şampiyonalarında ise 1 altın ve 4 bronz madalya kazandı. Ayrıca iki defa olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etti. Üç farklı kategoride Avrupa şampiyonu olan tek Türk kadın sporcu olma özelliğini taşıyor.

Son olarak temmuz ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda 50 kiloda altın madalya elde etti.

Siirt'ten Modern Salonlara: Ön Yargıları Yıkmak

Evin, memleketinde adına tesis yapılan sporcu olarak yaşadığı gururu dile getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın spora verdiği desteğin önemine vurgu yaptı. Başlangıçta ailesi ve çevresinin tepkisiyle karşılaştığını belirten Evin, anılarını şu sözlerle paylaştı: “Onları ikna etmek çok zor olmuştu. Güreşe ilk başladığımda, kimse bir kadının güreşçi olabileceğine inanmıyordu. 'Kadından güreşçi mi olur?' diyorlardı.”

Küçük bir salonda, zor koşullarda başlayan yolculuğun bugün modern salonlara dönüştüğünü ve kız çocuklarının gönül rahatlığıyla antrenman yaptığını söyleyen Evin, “Genç kızlar, benim bir zamanlar ailemden gizleyerek gittiğim, şimdi ismimin yazılı olduğu salona gönül rahatlığıyla antrenmana geliyor,” diyerek başarıya ulaşmanın ve bunun toplumsal etkisinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Kardeş Rekabeti ve Gelecek Hedefleri

Evin, kardeşi Zehra Demirhan'ın da güreşte önemli bir yükseliş gösterdiğini belirtti. İkili aynı sıklette yarıştıkları için tatlı bir rekabet içinde olduklarını anlatan Evin, “Bu senenin Türkiye şampiyonu Zehra oldu. Ben sakatlığımdan dolayı katılamamıştım. Aramızda büyük bir rekabet var. Onun da hedefi olimpiyatlara gitmek. Şu anda maalesef aynı sıklette olduğumuz için rakip durumdayız.” dedi.

Beraber antrenman yaptıklarını, aynı odayı paylaştıklarını ancak minderde her sporcunun bireysel mücadele verdiğini vurgulayan Evin, kardeşinin bayrağı ondan devralmasını umduğunu ve herkes gibi onun da önemli başarılara imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.

Hedef: 13-21 Eylül'de Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Evin, şampiyonluk ve olimpiyat madalyası eksikliğini kapatmak istiyor: “Sakatlıklar nedeniyle olimpiyat madalyasını kaçırdım. Koleksiyonumda olimpiyat madalyası eksik. Türk kadın güreşinde de alınmamış bir altın madalya var olimpiyatlarda. O yüzden o alınmamış altın madalyayı kazanmak istiyorum.”

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, olimpiyat madalyasıyla aktif güreş hayatını sonlandırmak istiyor. Siirt'te 2009'da kızların güreşemeyeceğine ilişkin ön yargılar nedeniyle gizli bir şekilde küçük bir salonda güreşe başlayan, farklı yaş gruplarında çok sayıda başarıya imza atan dünya ve Avrupa şampiyonu Evin, kariyeriyle gençlere ilham kaynağı oluyor. Başarılarının ardından Siirt'te yapılan tesise adı verilen Evin Demirhan Yavuz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

