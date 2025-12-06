Denizli Şirketler Basketbol Ligi 2025 Ödül Töreni ve DEBAGED 3. Yılı

Denizli Şirketler Basketbol Ligi 2025 ödül töreni DSO ve DEBAGED iş birliğiyle Viamor Event Hall'da yapıldı; 20 takıma kupa ve madalya verildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:57
Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Basketbol Geliştirme Derneği (DEBAGED) iş birliğiyle düzenlenen Denizli Şirketler Basketbol Ligi 2025 ödül töreni, DEBAGED’in 3. kuruluş yıldönümü kutlamasıyla birlikte yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ödül töreni ve program

Viamor Event Hall’de saat 19.30'da başlayan programda lig sürecine katkı sağlayan tüm takımlara ve sporculara kupa, madalya ve hatıra madalyaları takdim edildi. Ödül töreninin ardından etkinlik kutlama programıyla devam etti.

DSO ve DEBAGED, basketbolun gelişimine katkı sunan sporcuları, kurum temsilcilerini ve tüm paydaşları bu özel gecede bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

DSO'dan mesaj

DSO Yönetim Kurulu Üyesi Enis Emre Boz, organizasyona ilişkin şunları söyledi: "DEBAGED’in düzenlediği organizasyondan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki sportif anlamda Denizli Sanayi Odası ile iş birliğinde olacaktır. Bundan sonraki organizasyonlarda sanayicilerimizin daha çok katılmasını tavsiye ediyoruz. Şirketler bu ekonomik süreçte kültürel ve sosyal olarak bir araya gelemiyor. Bu sayede şirketlerin fair play çerçevesinde bu sportif aktivitede bir arada olmaları daha olumlu sonuçlar oluyor."

DEBAGED Başkanı'nın değerlendirmesi

DEBAGED Başkanı Sinan Soylu ise ligde bu sene 20 takımın mücadele ettiğini belirterek, "Denizli’de geçen senede ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz Denizli Şirketler Basketbol Ligi’nde ilk sene 24 güzide firmanın katıldığı turnuvada çok olumlu tepkiler aldık. Bu da bizi bu turnuvanın ikincisini düzenlememize sebep oldu. Bu sene 20 takımla gayet dostane ve rekabetin olduğu turnuva gerçekleştirdik. Katılım sağlayan bütün firmalarımıza teşekkür ederiz" dedi.

