SUBÜ'den ÜNİLİG'de Çifte Birincilik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen eleme grubunu lider tamamladılar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) erkek ve kadın voleybol takımları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ÜNİLİG Türkiye Voleybol Şampiyonası Eleme Grubu Müsabakalarını birinci olarak tamamladı.

Turnuvada SUBÜ ile birlikte mücadele eden takımlar arasında Anadolu Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yer aldı.

Erkek voleybol takımı final maçında Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederken; kadın voleybol takımı ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni 3-0 yenerek grubu birincilikle tamamladı.

Her iki takım da bu sonuçlarla ÜNİLİG Türkiye Voleybol Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.

