SUBÜ'den ÜNİLİG'de Çifte Birincilik

SUBÜ erkek ve kadın voleybol takımları ÜNİLİG eleme grubunu 3-0'lık galibiyetlerle lider tamamlayıp finallere yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:58
SUBÜ'den ÜNİLİG'de Çifte Birincilik

SUBÜ'den ÜNİLİG'de Çifte Birincilik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen eleme grubunu lider tamamladılar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) erkek ve kadın voleybol takımları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ÜNİLİG Türkiye Voleybol Şampiyonası Eleme Grubu Müsabakalarını birinci olarak tamamladı.

Turnuvada SUBÜ ile birlikte mücadele eden takımlar arasında Anadolu Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yer aldı.

Erkek voleybol takımı final maçında Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederken; kadın voleybol takımı ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni 3-0 yenerek grubu birincilikle tamamladı.

Her iki takım da bu sonuçlarla ÜNİLİG Türkiye Voleybol Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) ERKEK VE KADIN VOLEYBOL TAKIMLARI, TÜRKİYE...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) ERKEK VE KADIN VOLEYBOL TAKIMLARI, TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU (TÜSF) TARAFINDAN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜNİLİG TÜRKİYE VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ELEME GRUBU MÜSABAKALARINI BİRİNCİ OLARAK TAMAMLADI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) ERKEK VE KADIN VOLEYBOL TAKIMLARI, TÜRKİYE...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Serik Spor 1-3 Ankara Keçiörengücü
2
Trabzonspor Göztepe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
3
Denizli Şirketler Basketbol Ligi 2025 Ödül Töreni ve DEBAGED 3. Yılı
4
Nazım Yavuz Stadyumu Soma'da Açıldı: Bakan Osman Aşkın Bak Törende
5
Bursaspor, Mardin 1969 Spor'u 2-1 Yenerek Zirveye Yaklaştı
6
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 0-0 Kayserispor — İlk Yarı
7
SUBÜ'den ÜNİLİG'de Çifte Birincilik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi