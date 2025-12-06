Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 0-0 Kayserispor — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Eyüpspor ile Kayserispor ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:36
Maçtan Özet

Trendyol Süper Lig 15. haftasında oynanan mücadelede Eyüpspor ile Kayserispor arasındaki ilk yarı golsüz eşitlikle (0-0) sona erdi.

İlk Yarıdan Dakikalar

31. dakika: Sol kanattan Ampem'in yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı top ceza yayı gerisinde Legowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kurtardı.

38. dakika: Cardoso'nun hatasında araya giren Serdar Gürler'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp az farkla üstten kornere gitti.

Hakemler

Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı

Eyüpspor Kadrosu

Başlangıç: Marcus Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Nihad Mujakic, Taras Stepanenko, Mateusz Legowski, Denis Draguş, Emre Akbaba, Prince Ampem, Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Halil Akbunar, Samuel Saiz, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Yalçın Kayan, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Svit Seşlar

Teknik Sorumlu: Atila Gerin

Kayserispor Kadrosu

Başlangıç: Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Youssef Bennasser, Stefano Denswil, Lionel Carole (Arif Kocaman dk. 43), Furkan Soyalp, Laszlo Benes, Carlos Mane, Joao Mendes, Miguel Cardoso, German Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Indrit Tuci, Dorukhan Toköz, Mustafa Tarık Obut, Kayra Cihan, Enes Melih Gökçek, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Sarı Kartlar

Eyüpspor: Emir Ortakaya, Nihad Mujakic

Kayserispor: Radomir Djalovic, Furkan Soyalp

