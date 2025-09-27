Eyüpspor-Göztepe 0-0: Stanimir Stoilov'dan Hücum Eleştirisi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor ile 0-0 biten maçta hücumdaki sorunların sürdüğünü ve fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:37
Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, hücumda yaşanan problemlerin devam ettiğini vurguladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, rakibin yapısını ve takımının oyununu değerlendirdi. Stoilov, savunmada iyi organize olduklarını düşündüğünü ancak hücumda fırsatları değerlendirmede sıkıntı yaşandığını belirtti.

Stoilov'un sözleri şöyle:

"Bizi zor bir maçın beklediğini biliyordum. Eyüpspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Savunmada iyi organize olduğumuzu, takım olarak savunmayı iyi bir şeklide yaptığımızı düşünüyorum. 90 dakika boyunca fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Son 2-3 dakikada duran toplarda rakibe pozisyonlar verdik. Bu bölümde sıkıntılar yaşadık. Hücumda yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz. Önde oynayan oyuncularımızın daha öz güvenli olmaları ve pozisyonlarda daha iyi kararlar vermeleri gerekiyor. Kazandığımız maçlarda da birçok fırsatı değerlendiremedik. Bunu geliştirmeliyiz. Çok iyi bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve sonuçlandırmalarda daha iyi olmalıyız."

Stoilov, önde oynayan oyuncuların özgüven ve karar verme kalitesini artırmaları gerektiğini, duran toplarda verilen pozisyonların da düzeltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

