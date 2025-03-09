Eyüpspor-Konyaspor Maçında Gerginlik: Kavga Ortaya Çıktı

Eyüpspor'un 2-1 kazandığı maç sonrası sahada ve protokol tribününde kavga çıktı, polis müdahale etti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:42
Eyüpspor-Konyaspor Maçında Gerginlik: Kavga Ortaya Çıktı

Eyüpspor ve Konyaspor Maçında Kavga Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar dikkat çekti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşen maç, Eyüpspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Kavga Sahada Başladı

Maçın bitiş düdüğünün ardından, Eyüpsporlu Robin Yalçın ile Konyasporlu Kramer arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek iki takımın teknik ekipleri ve diğer oyuncuların da dahil olduğu bir kavga ortamına dönüştü.

Hakemden Kartlar Geldi

Olayların yatıştırılması için harekete geçen hakem Atilla Karaoğlan, önce Robin Yalçın'a ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Devamında, Konyaspor'dan Kramer ile Umut Nayir'i de sarı kart ile cezalandırdı.

Başkan Müdahale Etti

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, olayların büyümemesi için sahaya girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sahadaki gerginlik, protokol tribününe de sıçradı.

Polis Müdahalesi Gerekli Oldu

Protokol tribününde Eyüpsporlu taraftarlar ile diğer misafirler arasında çıkan kavga, polis müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayların ardından statta gergin bir atmosfer yaşanmaya devam etti.

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