Eyüpspor Maçından Sonra İsmet Taşdemir Açıklamalarda Bulundu

Eyüpspor-Bodrum FK Maçının Ardından

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, deplasmanda oynanan ve 4-1'lik skorla mağlup oldukları Eyüpspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İki Farklı Oyun Devresi

Taşdemir, maçta iki farklı devre oyun sergilediklerini ve ilk yarıda hedefleri doğrultusunda iyi performans gösterdiklerini belirtti. Ancak, ikinci yarıda yedikleri erken golün oyun akışını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kalite Eksikliği

Taşdemir, "İkinci yarı ligin gerçekleriyle daha fazla karşılaştık diyebilirim. Bir şeyleri toparlamamız lazım. İstatistiklere baktım, rakip ceza sahasında 24 kez topla buluşmuşuz ve 1 gol attık. Rakip 18 kez buluştu ve 4 gol attı. Bu bence çok şeyi gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Transfer ve Takım Performansı Üzerine

Takımın genç oyuncularla güçlendiğini ve kulüp politikaları çerçevesinde transfer hareketliliği yaşadıklarını da aktaran Taşdemir, "Oyun olarak iyi oynuyoruz ama bu yeterli olmuyor. Bu ligin bir kalite gerçeği var. Oyuncularımın mücadele isteği çok iyi, ancak bazen tıkanıyoruz. Bunu düzeltmemiz şart," dedi.

Lig Hedefi

"Küme" kelimesini kullanmaktan kaçındığını belirten Taşdemir, "Benim istediğim şey lige renk katmak. Oyunumuz beğenildi ama bunu daha net bir şekilde ortaya koymalıyız. Renk katmak istiyoruz ve yeniden takdiri kazanmak istiyoruz," şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, İkas Eyüpspor ile Sipay Bodrum FK takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.