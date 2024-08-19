Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Eyüpspor Maçından Sonra İsmet Taşdemir Açıklamalarda Bulundu

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu, kalite eksikliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 00:07
Eyüpspor Maçından Sonra İsmet Taşdemir Açıklamalarda Bulundu

Eyüpspor-Bodrum FK Maçının Ardından

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, deplasmanda oynanan ve 4-1'lik skorla mağlup oldukları Eyüpspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İki Farklı Oyun Devresi

Taşdemir, maçta iki farklı devre oyun sergilediklerini ve ilk yarıda hedefleri doğrultusunda iyi performans gösterdiklerini belirtti. Ancak, ikinci yarıda yedikleri erken golün oyun akışını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kalite Eksikliği

Taşdemir, "İkinci yarı ligin gerçekleriyle daha fazla karşılaştık diyebilirim. Bir şeyleri toparlamamız lazım. İstatistiklere baktım, rakip ceza sahasında 24 kez topla buluşmuşuz ve 1 gol attık. Rakip 18 kez buluştu ve 4 gol attı. Bu bence çok şeyi gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Transfer ve Takım Performansı Üzerine

Takımın genç oyuncularla güçlendiğini ve kulüp politikaları çerçevesinde transfer hareketliliği yaşadıklarını da aktaran Taşdemir, "Oyun olarak iyi oynuyoruz ama bu yeterli olmuyor. Bu ligin bir kalite gerçeği var. Oyuncularımın mücadele isteği çok iyi, ancak bazen tıkanıyoruz. Bunu düzeltmemiz şart," dedi.

Lig Hedefi

"Küme" kelimesini kullanmaktan kaçındığını belirten Taşdemir, "Benim istediğim şey lige renk katmak. Oyunumuz beğenildi ama bunu daha net bir şekilde ortaya koymalıyız. Renk katmak istiyoruz ve yeniden takdiri kazanmak istiyoruz," şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, İkas Eyüpspor ile Sipay Bodrum FK takımları Recep Tayyip...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, İkas Eyüpspor ile Sipay Bodrum FK takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları