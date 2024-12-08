Eyüpspor, Samsunspor'u 3-0 Geçti: Kerem Yavaş'ın Açıklamaları

Eyüpspor, Samsunspor'u 3-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Reeder Samsunspor karşısında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti.

Kerem Yavaş'ın Değerlendirmesi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik sorumlu Kerem Yavaş, ikinci yarıda sergiledikleri etkili oyunu vurgulayarak, "İkinci yarı mükemmel oynadık. Net bir skorla güzel bir galibiyet aldık," ifadelerini kullandı.

Yavaş, "Karşımızda ligin en başarılı takımlarından biri, formda bir takım vardı. Hücum istatistiklerine baktığımızda üçüncü sırada olan bir Samsunspor ile karşılaştık. İyi bir gidişatımız var. Rizespor mağlubiyetini telafi etmek ve geçen hafta aldığımız 1 puanın tesadüf olmadığını göstermek zorundaydık. Maç dengeli başladı ve ilk yarı golsüz bitti," diyerek maçı değerlendirdi.

İkinci yarıda takımının gösterdiği performansa övgülerde bulunan Yavaş, "İkinci yarıda başından sonuna kadar etkili bir oyun oynadık. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak ve bunu ne kadar çabuk elde edersek başka şeyler konuşabiliriz. Bugün 6 puanlık bir maç kazandık," dedi.

Yavaş, Samsunspor'a da kutlamalarda bulunarak, "Sırada Kasımpaşa maçımız var. Onlar da iyi bir ekip. Hedefimiz devre arasına kadar iyi çalışıp, kalan maçlarda pozisyonumuzu korumak," şeklinde konuştu.