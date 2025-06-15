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Eyüpspor, Selçuk Şahin ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Eyüpspor, genç teknik direktör Selçuk Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak yeni bir döneme adım attı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 18:00
Eyüpspor, Selçuk Şahin ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Eyüpspor'dan Yeni Dönem: Selçuk Şahin ile Sözleşme İmzalandı

Eyüpspor Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin ile resmi olarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kemerburgaz Tesisleri'ndeki imza törenine katılan kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, genç teknik direktörle birlikte yeni bir başlangıç yapacaklarını duyurdu.

Fatih Kulaksız: "Genç Hocaların Yükselmesine Vesile Olmak İstiyoruz"

Fatih Kulaksız, Eyüpspor'un spor camiasındaki yükselen değerine dikkat çekerek, "Inşallah kulübü daha ileri taşıyacağız. Selçuk Şahin gibi genç ve hedefleri olan hocalarla yeni bir hikaye yazacağız" dedi. Kulaksız, genç hocaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaleci Berke Özer ile ilgili bilgi veren Kulaksız, "Biz de kendisi ile yola devam etmek istiyoruz. Beklentilerimiz karşılayan bir teklif gelmediği için şu anda satış yapmayı düşünmüyoruz" şeklinde ifade etti.

Selçuk Şahin: "Bu Aldığım Bayrağı Daha İleriye Taşımak İstiyorum"

Yeni teknik direktör Selçuk Şahin, Eyüpspor'dan gelen teklifi heyecan verici bulduğunu belirterek, "Bu takımın sorumluluğu almak mutluluk verici. Aldığım bu bayrağı daha ileriye taşımak istiyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Şahin, önceki teknik direktör Arda Turan ile sık sık iletişim kurduğunu da belirterek, kadro planlaması yaptıklarını ve transfer dönemi hakkında umutlu olduklarını söyledi. "Geçen yılki başarının üstüne çıkmak istiyoruz" ifadeleriyle hedeflerini yineledi.

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin (sağda) ile resmi sözleşme...

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin (sağda) ile resmi sözleşme imzalandı. Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın (solda) katıldığı törende Selçuk Şahin, kendisini 3 yıllığına eflatun-sarılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin (sağda) ile resmi sözleşme...

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin (sağda) ile resmi sözleşme imzalandı. Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın (solda) katıldığı törende Selçuk Şahin, kendisini 3 yıllığına eflatun-sarılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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