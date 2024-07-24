Eyüpspor, Senegalli Golcü Mame Thiam'ı Kadrosuna Kattı

Eyüpspor, Yeni Bir Golcüyle Güçlendi

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, Pendikspor'dan Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam'ı transfer etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Thiam ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandı.

Eyüpspor Yönetimi'nden Açıklama

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Thiam'ın Türkiye'de uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde mücadele eden bir golcü olduğunu ifade etti. Kulaksız, "Geçtiğimiz sezon Kayserispor ve Pendikspor'da toplamda 18 gol ve 7 asistle 25 gole katkıda bulundu. Bu sezon Eyüpspor'da da aynı performansı göstermesini bekliyoruz. Transfer sürecinde bize yardımcı olan Pendikspor Kulübüne teşekkür ederiz. Her iki tarafa da hayırlı olsun," dedi.

Mame Thiam'ın Transfer Sevinci

Mame Thiam, Eyüpspor'a katıldığı için oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. Thiam, "Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Arda hocayla neler yapabileceğimiz üzerine konuştuk. Tecrübemle Eyüpspor'a en iyi şekilde katkı sağlamayı hedefliyorum," şeklinde konuştu.