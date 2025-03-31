Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Eyüpspor’un Teknik Direktörü Arda Turan'dan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Eyüpspor’un RAMS Başakşehir’e 3-1 yenilmesi sonrası teknik direktör Arda Turan, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası fiziksel sorunlarla mücadele ettiklerinin altını çizen Turan, "Benim sistemimi oynamak için fiziksel kalite çok önemli. Ancak cezalılar ve sakatlıklar var" diyerek takımının mevcut durumunu değerlendirdi.

Volkan Konak'ı Andı

Arda Turan, basın toplantısına vefat eden sanatçı Volkan Konak'ı anarak başladı. Turan, "Volkan Konak, çok değerli bir sanatçıydı. Bizim de arkadaşımız, ağabeyimiz diyebileceğimiz bir dostluğumuz vardı. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyorum" şeklinde duygusal bir ifade kullandı.

Maçın Analizi

Turan, maçın başlangıcının planladıkları gibi olduğunu, ancak birebir mücadelelerde rakiplerinin üstüne çıktığını belirtti. "Maça iyi başladık, ancak golü yedik. Gole cevap verdiğimiz anda iyi oynamıyorduk. 10’a 10 baskılarda zaman zaman çözümler bulduk," dedi. İkinci yarıda savunmalarının daha dengeli olduğunu da sözlerine ekledi.

İleriye Dönük Hedefler

Turan, mevcut puan durumlarının ve hedeflerinin bilincinde olduklarını ifade ederek, "Mağlubiyeti hiçbir şekilde kabul etmiyorum, etmeyeceğiz. Ancak oyuncularımın verdiği emek ve mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. İlk yarıdan sadece 2 puan gerideyiz. Hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde devam edeceğiz,” dedi.

Transfer Politikası Üzerine Düşünceler

Ara transfer döneminde kulübün mali yapısını kabullenerek transfer yapmadıklarını açıklayan Arda Turan, "Eyüpspor’un gelir-gider dengesi ve sürdürülebilirlik için kulübün transfer politikasına saygı duyduk. En azından antrenman kalitesini koruyabilmek için 2-3 oyuncu almamız gerekirdi," ifadelerini kullandı.

Turan, oyuncuların çok fazla maç oynadığını ve dinlendirme imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Durumun farkındayız. Elimizde iyi takım olduğunda nasıl domine ettiğimizi bu ülkeye gösterdik," şeklinde konuştu.