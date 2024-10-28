Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş'dan Başakşehir Maçı Değerlendirmesi

Eyüpspor'un Başakşehir ile Beraberliği

Trendyol Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Eyüpspor karşılaşmasında, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 1-1 sonuçlanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Zorlu Bir Maç Beklentisi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşen maçın ardından basın toplantısında konuşan Kerem Yavaş, karşılaşmayı zor bir mücadele olarak değerlendirdi. Yavaş, "Kalecimiz Berke Özer bizi ayakta tuttu. Skoru koruyarak 1 puanla buradan ayrıldık," dedi.

Başakşehir'in Gücü

Yavaş, Başakşehir'in ligde uzun süredir iyi işler yaptığını ve Avrupa kupalarına katılmayı her zaman hedeflediklerini belirtti. "Başakşehir, bu sezon ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyor. Geçen hafta Avrupa'da yaşadıkları kaybı telafi etmek isteyeceklerini biliyorduk," diye ekledi.

Stratejik Oynama Amacı

Yavaş, Başakşehir'in güçlü hücum hattına dikkat çekerken, "Bizim amacımız topu mümkün olduğunca onlara vermemekti. Ancak onları durdurmakta zorluk yaşadık. Top, genelde onlardaydı. Başakşehir gibi takımlara karşı derin savunma yapmak zorlayıcı olabilir," dedi.

Puanın Önemi

Böyle bir deplasmandan alınan 1 puanın her zaman değerli olduğunu belirten Yavaş, "Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarından 4 puanla döndük. Ancak oyun gücümüzün ligin başındaki gibi olması gerektiğini düşünüyorum," ifadesini kullandı.

Başakşehir'e Başarılar Diledi

Son olarak Kerem Yavaş, Başakşehir'e Avrupa kupalarında başarılar diledi.