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Eyüpspor, Trabzonspor ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor

Eyüpspor, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:51
Eyüpspor, Trabzonspor ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor

Eyüpspor, Trabzonspor'la Mücadele Edecek

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'taki bu önemli müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan eflatun-sarılı takım, toplamda 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisinde, sarı kart cezalısı Caner Erkin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, tedavilerine devam edilen Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Taşkın İlter, Recep Niyaz ve Samu Saiz'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

İlk devredeki mücadelede ise iki takım 0-0'lık skorla sahadan ayrılmıştı.

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