Eyüpspor'un İlk Süper Lig Maçında Alanyaspor ile Beraberliği

Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında İkas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, takımının 105 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk puanını aldıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

İyi Bir Başlangıç

Basın toplantısında konuşan Yavaş, "İlk maçımızda 1 puan almak güzel bir başlangıç. Organizasyonu yüksek bir takıma karşı mücadele verdik" dedi. Alanyaspor'un geçen sezonki fiziksel performansına dikkat çeken Yavaş, bu nedenle zor bir maç olacağını bildiklerini belirtti.

Maçın Taktiksel Analizi

İki takımın da maça baskılı başladığını aktaran Yavaş, "İlk 15-20 dakikada çok pozisyon vardı. Alanyaspor oyunu kurarken baskımızı iyi kırmayı başardı ve daha fazla pozisyona girdi" ifadesini kullandı.

İkinci Yarı Kafasında Yenilikler

Yavaş, ikinci yarıya başlarken strateji değişikliği yaptıklarını ve daha temkinli bir oyun sergilemek istediklerini söyledi. Ancak sıcak hava ve yorgunluk, oyuncuların performansını olumsuz etkiledi. Yavaş, "İkinci devrede oyunun dengelendiğini gördük. Golü ilk biz bulduk ama sonrasında bir sakatlık nedeniyle golü hemen yedik" dedi.

Sonuç ve Teşekkür

Yavaş, Alanyaspor'un maçı kazanabilecek pozisyonlar bulduğunu belirterek, "Son dakikalarda biz de kazanabilirdik ama başarılı olamadık. Sonuçtan mutluyuz. Geliştirmemiz gereken yönler var ama bunları not alıp çalışmalara devam edeceğiz. Alanyaspor'u mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.