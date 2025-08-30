F1 Hollanda Grand Prix'sinde Oscar Piastri Zandvoort'ta Pole Pozisyonu

Oscar Piastri Zandvoort'ta pole pozisyonunu aldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. etabı olan Hollanda Grand Prix'sinde, McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri sıralama turlarını ilk sırada tamamladı.

Sıralama turları sonuçları

Zandvoort'taki 4,2 kilometrelik pistte gerçekleştirilen sıralama turlarında Piastri, 1 dakika 08.662 saniyelik derece elde ederek pole pozisyonuna yerleşti.

Piastri'nin 0.012 saniye gerisinde takım arkadaşı, Büyük Britanyalı sürücü Lando Norris ikinci olurken; 0.263 saniye farkla Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen üçüncü sırayı aldı.

Yarış bilgileri ve sezon istatistiği

Hollanda Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve etap 72 tur üzerinden koşulacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen 2 ve Mercedes pilotu George Russell 1 yarış galibiyeti elde etti.