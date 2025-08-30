DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.463.668,46 -0,91%

F1 Hollanda Grand Prix'sinde Oscar Piastri Zandvoort'ta Pole Pozisyonu

McLaren pilotu Oscar Piastri, Zandvoort'ta 1 dakika 08.662 saniyelik dereceyle pole pozisyonu aldı; Norris ikinci, Verstappen üçüncü. Yarış yarın TSİ 16.00'da.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:34
F1 Hollanda Grand Prix'sinde Oscar Piastri Zandvoort'ta Pole Pozisyonu

Oscar Piastri Zandvoort'ta pole pozisyonunu aldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. etabı olan Hollanda Grand Prix'sinde, McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri sıralama turlarını ilk sırada tamamladı.

Sıralama turları sonuçları

Zandvoort'taki 4,2 kilometrelik pistte gerçekleştirilen sıralama turlarında Piastri, 1 dakika 08.662 saniyelik derece elde ederek pole pozisyonuna yerleşti.

Piastri'nin 0.012 saniye gerisinde takım arkadaşı, Büyük Britanyalı sürücü Lando Norris ikinci olurken; 0.263 saniye farkla Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen üçüncü sırayı aldı.

Yarış bilgileri ve sezon istatistiği

Hollanda Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve etap 72 tur üzerinden koşulacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen 2 ve Mercedes pilotu George Russell 1 yarış galibiyeti elde etti.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Alanya'da: Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi Kafile İndi
2
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Sert Tepki
3
İstanbul Gençlikspor 45-35 Beykoz Belediyespor — Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi
4
Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ı 2 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı
5
F1 Hollanda Grand Prix'sinde Oscar Piastri Zandvoort'ta Pole Pozisyonu
6
EuroBasket 2025: Estonya, Çekya'yı 89-75 Yendi
7
Chelsea, Güney Londra Derbisinde Fulham'ı 2-0 Yendi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta