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Farioli: 'Oyuncularıma Teşekkür Ediyorum'

Ajax Teknik Direktörü Farioli, Galatasaray galibiyeti sonrası oyuncularına teşekkür etti, Türk futboluna saygı duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 02:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 02:21
Farioli: 'Oyuncularıma Teşekkür Ediyorum'

Ajax, Galatasaray'ı Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Ajax, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti.

Farioli'nin Açıklamaları

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, oyuncularının performansını övgüyle değerlendirdi. "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok güzel oynadılar," diyen Farioli, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yaşanan bu özel gecenin ardından, "Kulüple ve oyuncularımla alakalı çok fazla dedikodu vardı. Bugün çok güzel bir gece yaşadık. Bir kez daha neler yapabileceğimizi gösterdik," ifadelerini kullandı.

Farioli ayrıca, gelen galibiyetin ardından fazla sevinemediklerini vurgulayarak, "Kazandığımız maçtan dolayı çok fazla da sevinemiyoruz. Çünkü birkaç gün içinde Feyenoord ile oynayacağız. Kendimizi çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Zorlu bir maç olacak," dedi.

Galatasaray Yıldızlarına Dikkat

Galatasaray'daki yıldız futbolcuların performansının sorulması üzerine Farioli, "Bence ilk 3'te yer alan yıldız futbolculara karşı oynadık. Fiziksel olarak kaliteleri ve formları çok iyiydi. Performansları ortada," şeklinde yanıt verdi.

Müsabakanın Detayları

Maçta kalelerine 28 kez şut çekildiklerini hatırlatan Farioli, "Güçlü bir takıma karşı elimizden geleni yaptık. En çok şut çeken kazanacak diye bir şey yok. Bizim attığımız şutlar çok daha iyi denk geldi. Daha kontrollüydük," dedi.

Türk Futboluna Saygı

Ulaşılan başarılar hakkında konuşan Farioli, "UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile karşılaştık. Beşiktaş, çok iyi bir futbol takımı. Galatasaray, Türkiye Ligi'nde çok iyi yerlere geldi. Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Çok yıldız oyuncu var," ifadeleriyle Türk futboluna duyduğu saygıyı dile getirdi.

Fitz-Jim'in Değerlendirmesi

Müsabakada Ajax'ın ikinci golünü kaydeden Kian Fitz-Jim, "Oynadığımız futbol tüm maç boyunca çok da iyi değildi. Ancak gerçek bir takım olarak mücadele ettik. Ne mutlu ki ben de bir gol atabildim," diyerek galibiyeti kendileri için anlamlı kılan bir başka bakış açısı sundu.

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