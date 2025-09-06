Fas'tan Türkiye'ye Futbol Mesajı: A Milli Takım, Süper Lig ve 2030

Fas, Türkiye ve Süper Lig'e İlgiyi Sürdürüyor

Emre Aşıkçı - Fas Futbol Federasyonu (FRMF) Başkanı Danışmanı Omar Khyari, AA muhabirine Türkiye'nin futboldaki başarılarını ve Fas'ın büyük turnuvalara hazırlıklarını anlattı. 2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2030 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Türk futbolunun unutulmaz dönemleri

Khyari, Türk futbolunda iki organizasyonu "en parlak dönem" olarak gösterdi: 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası. "Benim için en sevdiğim Türk takımı Avrupa Şampiyonası'na giden ekip oldu. İki dönem var: 2002 Dünya Kupası’nda yarı finale çıkan takım ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen harika kadro. Semih Şentürk belki en iyisi değildi ama çok kritik bir gol attı. Teknik açıdan Hasan Şaş'ı da çok severdim. Teknik açıdan bakmak gerekirse Hasan Şaş ve İlhan Mansız'ın olduğu o unutulmaz 2002 Dünya Kupası takımını tercih ederim. Onlar da tıpkı Fas'ın yaptığı gibi müthiş bir iş çıkardı, Fas'ın yarı final yolculuğuna da benzerdi."

Günümüzde en sevdiği Türk oyuncuların Arda Güler ve Kenan Yıldız olduğunu söyleyen Khyari, "Kenan'ı Bayern Münih günlerinden beri takip ediyorum, Juventus'a transfer olduğunda onun büyük bir yıldız olacağını anlamıştım." dedi.

Süper Lig ve Faslı oyuncular

Khyari, Fas halkının Türkiye Süper Ligi'ni ilgiyle takip ettiğini vurguladı. Son yıllarda Türkiye'ye giden birçok Faslı oyuncu olduğuna dikkat çekti: "Daha önce Fas kökenli Avrupalı oyuncular Türkiye’ye transfer olurdu. Şimdi ise tablo değişti, Fas kulüplerinden Avrupa'ya ve oradan Süper Lig’e giden bir yol var. Artık Trabzonspor örneğinde olduğu gibi Türk kulüpleri Faslı oyuncuları doğrudan ülkemizden transfer ediyor. Bu, futbolumuzun ve altyapımızın geliştiğini gösteriyor."

Kültürel bağlar ve 2030 desteği

Galatasaray Üniversitesi'nde eğitim aldığını belirten Khyari, Türkiye ile Fas arasındaki bağlara dikkat çekti: "Kültürel açıdan büyük benzerliklerimiz var. Avrupa’da İspanya ve Portekiz’den sonra Fas'a en yakın hissettiğimiz ülke Türkiye. Ortak bir tarih, ortak bir coğrafya paylaşıyoruz. Bu da ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor." Khyari, Türkiye'nin 2030 Dünya Kupası'nda yer almasını çok istediklerini ve bu turnuvada Türk halkının yanında olmalarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Fas'ın Afrika'ya altyapı ve destek sağlama rolü

Khyari, Fas futbolunun kıtadaki rolüne de değindi: "Bugün Fas Futbol Federasyonu, kıta genelindeki 54 ülke arasında 45 Afrika federasyonuyla ortaklık kurmuştur. Birçok Afrika takımı, Dünya Kupası standartlarını karşılayan stadyumları olmadığı için oynamak üzere Fas'a geliyorl. Bazı FIFA tarihlerinde 20'ye kadar Afrika ülkesine ev sahipliği yapıyoruz, neredeyse mini bir Afrika Uluslar Kupası gibi. Bu aynı zamanda antrenör eğitimi, hakem lisanslama, VAR eğitimi ve idari personelin eğitimine de yardımcı oluyor."

Arap dünyasının büyük bölümünde ve birçok Afrika ülkesinde futbolun bir numaralı spor olduğunu belirten Khyari, "2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıktıklarında tüm Orta Doğu, Müslüman dünyası ve Afrika ülkelerinden destek gördüklerini" vurgulayarak sözlerini tamamladı.

