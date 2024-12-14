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Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Tarih Yazdı

Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en iyi derecesini elde etti ve 20. sırada finish gördü.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:13
Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Tarih Yazdı

Fatih Arda İpcioğlu, Dünya Kupası'nda 20. Sırada!

Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın Almanya'da düzenlenen 4. ayağında Fatih Arda İpcioğlu, organizasyonun ilk gün finalinde 20. sırayı alma başarısını gösterdi. Bu sonuç, Türkiye'nin Kayakla Atlama Dünya Kupası tarihindeki en iyi derece olarak kayıtlara geçti.

Organizasyonun Detayları

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Titisee-Neustadt kasabasında gerçekleşen yarışmanın ilk günü büyük bir heyecanla geçti. Elemelerde önemli bir başarı gösteren Fatih Arda, 120 metrelik atlayışıyla finale adını yazdırdı.

Finaldeki Başarısı

Fatih Arda, finale yükseldiği ilk atlayışında132 metre ile başarılı bir performans sergileyerek ilk 30’a girmeyi başardı ve böylece 2. tur atlayışları için hak kazandı. İkinci atlayışında ise 134.5 metreye ulaşarak 250 puan toplayarak Türkiye'nin en iyisini yaptı.

Diğer Milli Sporcularımız

Bu organizasyona katılan bir başka milli sporcumuz Mohammed Ali Bedir de 110 metrelik derecesiyle finale yükseldi. Finalde 94.6 puan alarak 117.5 metrelik atlayışıyla 45. sırada yer aldı.

Fatih Arda İpcioğlu’nun başarısı, Türk kayak tarihine altın harflerle yazıldı ve kayak takviminde yeni bir sayfa açtı.

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