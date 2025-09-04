DOLAR
Fatih Karagümrük Matias Kranevitter Transferini Açıkladı

Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Arjantinli ön libero Matias Kranevitter ile 1 sezonluk sözleşme imzaladığını ABD merkezli X platformundan açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:19
Misirli.com.tr'nin duyurusuna göre, Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Arjantinli ön libero Matias Kranevitter'i kadrosuna kattı.

Transfer Detayları

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, River Plate'den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Toplam 8 sezon River Plate'de oynayan Kranevitter kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giydi. 9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncumuz, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile de 2 kupa kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyer ve Başarılar

Matias Kranevitter, kariyerinde River Plate, Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi takımlarda forma giydi. River Plate'de 8 sezon oynadı.

Milli takım ve kupalar: 9 kez Arjantin A Milli Takımı forması giyen oyuncu; River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile 2 kupa kazandı.

Uluslararası deneyim: Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa tecrübeleri bulunuyor.

