Fatih Karagümrük, Sporting Lizbon'dan Ricardo Esgaio'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi 32 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Portekizli sağ bek Ricardo Esgaioyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sporting Lizbon'dan sağ bek Ricardo Esgaio ile 2 sezonluk anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki Portekizli futbolcu, ülkesinde Sporting Lizbon formasıyla 9, Braga ile de 4 sezon mücadele etti. Kariyerinde 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası zaferi bulunuyor.

Fatih Karagümrük'ün savunma hattına deneyim ve derinlik katması beklenen transfer, kulüp ve taraftarlar tarafından yakından takip edilecek.