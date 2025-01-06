Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u Konuk Ediyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trendyol 1. Lig ekibi Solwie Energy Fatih Karagümrük, yarın Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek ve saat 15.30'da başlayacak.

Kupa Yolculuğu

Kupaya 3. turdan katılan İstanbul temsilcisi, rakiplerini teker teker geçerek grup aşamasına adını yazdırmayı başardı. Karagümrük, sırasıyla Tokat Belediyesi Plevnespor, Sarıyer ve Central Hospital Ümraniyespor takımlarını eleyerek bu başarıyı elde etti.

Diğer tarafta, Çaykur Rizespor da 4. turdan başlayarak Silivrispor ve Vanspor FK ekiplerini saf dışı bırakarak grup aşamasına yükselmeyi başardı. İki takım arasında oynanacak bu karşılaşma, kupadaki kaderlerini belirlemede önemli bir adım olacak.