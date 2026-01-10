Fatih Tekke: "2 maç bizim için çok önemli" — Trabzonspor, İstanbulspor Öncesi 9 Eksikle

Fatih Tekke: "2 maç bizim için çok önemli"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor maçı hazırlıklarını 9 eksikle sürdürüyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirildi.

Isınma çalışmasıyla başlayan antrenmanda bordo-mavili takımda Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Savic, Zubkov, Baniya, Visca, Serdar Saatçı, Onuachu ve Oulai yer almadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarını selamlayan teknik direktör Fatih Tekke, çalışmaların devam ettiğini belirterek: "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herkes çaba gösteriyor. Problem yok. Sakatlarımız var. İnşallah onlar da düzelirse 2 maç bizim için çok önemli. Hep birlikte durmamız lazım. Yola ve mücadeleye devam"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını 9 eksikle sürdürdü.