Fatih Tekke: "2 maç bizim için çok önemli" — Trabzonspor, İstanbulspor Öncesi 9 Eksikle

Fatih Tekke, İstanbulspor maçı öncesi Trabzonspor'un 9 eksikle çalıştığını ve sakatların düzelmesinin iki maç için kritik olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:54
Fatih Tekke: "2 maç bizim için çok önemli" — Trabzonspor, İstanbulspor Öncesi 9 Eksikle

Fatih Tekke: "2 maç bizim için çok önemli"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor maçı hazırlıklarını 9 eksikle sürdürüyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirildi.

Isınma çalışmasıyla başlayan antrenmanda bordo-mavili takımda Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Savic, Zubkov, Baniya, Visca, Serdar Saatçı, Onuachu ve Oulai yer almadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarını selamlayan teknik direktör Fatih Tekke, çalışmaların devam ettiğini belirterek: "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herkes çaba gösteriyor. Problem yok. Sakatlarımız var. İnşallah onlar da düzelirse 2 maç bizim için çok önemli. Hep birlikte durmamız lazım. Yola ve mücadeleye devam"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor karşılaşmasının...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını 9 eksikle sürdürdü.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: İstanbulspor 3-0 Serikspor
2
Victor Ntino-Emo Gidado, Gaziantep FK'ya 3,5 Yıllık İmza
3
Fatih Tekke: "2 maç bizim için çok önemli" — Trabzonspor, İstanbulspor Öncesi 9 Eksikle
4
Galatasaraylı Taraftarlar Süper Kupa Finali İçin Olimpiyat Stadyumu'nda
5
TFF 3. Lig: Amasyaspor - Giresunspor 2-2
6
Fenerbahçeli Taraftarlar Süper Kupa Finali İçin Stada Akın Etti
7
Erzincan'da Yıldızlar Badminton İl Birinciliği Sona Erdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları