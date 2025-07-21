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Fatih Tekke'den Niguez Transferi Açıklaması: "Biz Trabzonspor'uz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Niguez transferinin iptal olmasının ardından güçlü bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 19:05
Fatih Tekke'den Niguez Transferi Açıklaması: "Biz Trabzonspor'uz"

Fatih Tekke'den Niguez Transferi Hakkında Önemli Açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Saul Niguez transferinin iptal olmasının ardından, "Trabzonspor bir oyuncuyu alamamakla ya da vazgeçerek hiçbir şeyini kaybetmez. Biz Trabzonspor’uz. Kim gelirse onunla birlikte savaşa hazırız" dedi.

Sezon Hazırlıkları ve Transfer Süreci

Tekke, sezon hazırlıkları için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, oyuncu transferlerindeki sorunların normal olduğunu vurguladı. "Profesyonel düzeyde bu işlerin son ana kadar problem yaşanması gayet doğal. Bugün de böyle bir şey oldu. Nasip diyelim" şeklinde konuşan Tekke, özellikle başkanları ile 4 aylık süreçte birçok oyuncu izlediklerini belirtti.

Alternatif Oyuncular ve Sosyal Medyanın Etkisi

Tekke, alternatif oyuncular üzerine çalıştıklarını ifade ederek, "Her pozisyonda izlediğimiz 5-6 tane alternatif oyuncu var. Daha iyisini bulmaya çalışacağız. Ancak oyuncuların Türkiye'yi tercih etmemesinde bazı sebepler var. Menajerler, sosyal medyanın etkisi ile oyuncunun talep ve rakamlarını artırabiliyor" dedi.

Türk Futbolculara Eleştiriler

Tekke, Türk oyunculara yöneltilen eleştirileri kabul etmediğini ifade ederek, "Yabancı oyuncular içinden sadece %50'sinden performans alınabiliyor. Türk oyuncularımız her idmanda, her maçta elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedi. Bu durumun üzerindeki eleştirilerin haksız olduğunu belirtirken, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayan oyuncuları savundu.

Takım İçi Dinamikler

Tekke, takımda yer alan yabancı oyuncuların karakterlerinden ve takıma olan katkılarından da bahsetti. "İyi karakterli, iyi antrenman yapan, gençlerime tecrübesini aktaran oyunculara sahibiz. Biz Trabzonspor’uz, ve her şart altında savaşa hazırız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta basın toplantısı düzenledi.

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