Fatih Tekke: Trabzonspor 2'de 2 ile zorlu Kasımpaşa galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, sezona 2'de 2 ile girmenin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Maç sonu değerlendirmesi

Tekke, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirirken, "Arka arkaya alınmış 2 tane 3 puanı değerli buluyorum. Çok zor şartlarda bunu gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Maçla ilgili olarak Tekke'nin sözleri özetle şöyle:

"Üç puan bizim için çok değerli. Taraftarlarımızın desteğine teşekkür etmem lazım. Oyuncularımın emeğine sağlık. Özellikle sonradan oyuna giren ve en son saniyelerde oyuna giren Ozan'a da özel bir teşekkür etmem lazım. Çok ciddi bir sahiplenme oluştu. Ortada bir maç oldu. Sonradan gelenlerin katkısı bence gayet iyiydi. Motivasyon, coşkular ve ikinci yarıdaki ön alan baskıları gayet iyiydi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Şimdi önümüzde içeride oynayacağımız 2 maç var. Öncelikle Antalyaspor müsabakasına hazırlanmamız gerek. Sakatlarımız, fiziksel durumları yüzde 100'de olmayan, hasta olan oyuncularımız var. Kulübede aç bekleyen oyuncularım var. Bu da benim için önemli. Oyuncularımı kutlarım. Kasımpaşa'ya ve Şota ağabeye de bundan sonrası için başarılar dilerim. Çünkü iyi bir takım, zor bir maç olacağı belliydi."

Felipe Augusto ve kadro değerlendirmesi

Tekke, bordo-mavili forma ile çıktığı ilk maçında galibiyet golünü atan Felipe Augusto hakkında, "Felipe'ye bir parantez açmak lazım. Bunlar genç ve potansiyelli oyuncular. İlk maçında bence gayet başarılı bir performans sergiledi. Daha üstünün de olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Öz güven ve oyun anlayışı

Tekke, oyuncularda genel bir öz güven eksikliği olduğunu belirterek cesaretli oynamaları gerektiğini ifade etti: "Biz Trabzonspor'uz. Bu cesareti göstermemiz lazım ama oyuncuların genel bir öz güven eksikliği var."

Tekke, takım olma sürecine ilişkin gözlemlerini de paylaştı: "Yaklaşık 5 aydır buradayım. Şu ana kadar, 'Bir takım olabildik.' diyemiyorum ama bugün onun sinyallerini ilk kez gördüm. Çünkü Ozan'ın o son saniyelerde oyuna girme isteği ve verdiği samimi sahiplenme duygusu, takım olmanın ateşleneceği bir andı. O yüzden ben maçın en önemli anını o olarak görüyorum."

Süper Lig değerlendirmesi

Tekke, ligin ilk iki haftasındaki tempodan memnun olduğunu söyleyerek, "Bence tempo gayet iyi. Zorluk derecesi artıyor. Her takım başabaş oynayabilir. Takımlar özellikle fiziksel açıdan gayet iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Onuachu, Zubkov ve ön alan baskısı

Tekke, Nijeryalı santrfor Paul Onuachu hakkında, antrenmanlarda isteneni verdiğini ancak maçlarda enerjisini koruma içgüdüsü sergilediğini belirtti: "Onuachu antrenmanlarda tam istediğim gibi, inanılmaz agresif ama 2 maçtır enerjisini koruma içgüdüsüyle davranıyor. Bir de bileğine darbe aldığı için kendisini koruyormuş gibi göründü."

Aynı zamanda Oleksandr Zubkov'un önemine değinen Tekke, "Zubi, hastaydı. Üç gün bizimle antrenmana çıkamadı. Onu enerjik kullanmak istedik. Bugün maçı çözen oyuncuların başında geldi. Zubi bizim için çok değerli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Tekke, takımın bugün beğenmediği noktanın ilk yarıda ön alan baskısı kuramamak olduğunu belirtti ve takımın bu alanda gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Transfer beklentileri

Tekke, transfer planlarına dair net bir çerçeve çizdi: "3 oyuncu transferi bekliyorum." Teknik direktör, beklentilerini şöyle açıkladı: "İki orta saha, bir stoper beklentimiz var. Bir 6-8 oynayabilen genç bir futbolcu alacağız. Orta saha için bir sürpriz oyuncu olabilir. Herkesin hemfikir olduğu bir stoper beklentimiz var. İnşallah koşullar ve aradığımız oyuncu şekli oluşur."