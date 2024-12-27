DOLAR
35,18 -0,17%
EURO
36,68 0,22%
ALTIN
2.960,31 0,58%
BITCOIN
3.312.604,42 1,49%

Fatih Terim, Al-Shabab ile Doha'da: Suudi Arabistan Pro Lig'i Övdü

Fatih Terim, Al-Shabab ile anlaşarak Doha'ya geldi. Suudi Arabistan Pro Lig'in gelişimini öven Terim, A Milli Takım'ın Dünya Kupası potansiyelini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 20:37
Fatih Terim, Al-Shabab ile Doha'da: Suudi Arabistan Pro Lig'i Övdü

Fatih Terim, Al-Shabab ile Doha'da: Suudi Arabistan Pro Lig'i Övdü

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden kalkan özel uçakla Hamad Havalimanı'na iniş yapan Terim'i, Al-Shabab Kulübünün yetkilileri karşıladı. Bir yetkili, Terim'in boynuna Al-Shabab atkısı takarak destek verdi.

Terim, burada yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Pro Lig'in son yıllarda elde ettiği başarılar ile dünyanın dikkatini çeken bir liga dönüştüğünü vurguladı. 2034 FIFA Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceğini hatırlatan Terim, "Baktığımız zaman dünyadaki çok önemli futbolcular ve teknik adamlar bu ligde yer alıyor. Ayrıca lig bayağı da seyredilir oldu. Dolayısıyla bir proje ve plan içerisinde devam ettiler. Şu anda da dünyanın sayılı liglerinden biri oldular, tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Boşta olduğu dönemde birçok teklif aldığını belirten Fatih Terim, "Uzun zamandır bize de gerek Asya gerekse Avrupa'dan birçok teklif vardı ama nasip burasıymış, benim için de değişik bir yarışma olacak." şeklinde konuştu.

Yeni ekibindeki hedefleri ile ilgili olarak, takımı tanıdıktan sonra net bir değerlendirme yapabileceğini belirten Terim, "İlk 4 takımın daha güçlü olduğunu herkes teyit ediyor zaten." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'ndaki süreci hakkında da yorumlarda bulunan deneyimli teknik adam, "Oyuncular ve hoca gayet iyi gidiyor. Dünyanın her tarafında oynayacak oyunculara sahibiz. Hepimizin özlemi Dünya Kupası'na gitmek. Ben onlara güveniyorum. Dünya Kupası'na gidecek kalitede bir takımımız var." dedi.

Fatih Terim, ardından kendisini bekleyen özel araca binerek takımın kamp yaptığı otele doğru hareket etti.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Terim, Al-Shabab ile Doha'da: Suudi Arabistan Pro Lig'i Övdü
2
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Finalspor'u Deplasmanda Mağlup Etti!
3
DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Türkiye Kupası'nda Güneysu'yu Geçti
4
Ekim 2024'te Sporda Öne Çıkan Gelişmeler
5
Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlandı
6
Nesine 2. Lig'de İlk Yarının Sonuçları ve Puan Durumları
7
Amputenin 'Arda Güler'i Kerem Demez, Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Mücadele Ediyor

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi