Fatih Terim, Al-Shabab ile Doha'da: Suudi Arabistan Pro Lig'i Övdü

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden kalkan özel uçakla Hamad Havalimanı'na iniş yapan Terim'i, Al-Shabab Kulübünün yetkilileri karşıladı. Bir yetkili, Terim'in boynuna Al-Shabab atkısı takarak destek verdi.

Terim, burada yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Pro Lig'in son yıllarda elde ettiği başarılar ile dünyanın dikkatini çeken bir liga dönüştüğünü vurguladı. 2034 FIFA Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceğini hatırlatan Terim, "Baktığımız zaman dünyadaki çok önemli futbolcular ve teknik adamlar bu ligde yer alıyor. Ayrıca lig bayağı da seyredilir oldu. Dolayısıyla bir proje ve plan içerisinde devam ettiler. Şu anda da dünyanın sayılı liglerinden biri oldular, tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Boşta olduğu dönemde birçok teklif aldığını belirten Fatih Terim, "Uzun zamandır bize de gerek Asya gerekse Avrupa'dan birçok teklif vardı ama nasip burasıymış, benim için de değişik bir yarışma olacak." şeklinde konuştu.

Yeni ekibindeki hedefleri ile ilgili olarak, takımı tanıdıktan sonra net bir değerlendirme yapabileceğini belirten Terim, "İlk 4 takımın daha güçlü olduğunu herkes teyit ediyor zaten." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'ndaki süreci hakkında da yorumlarda bulunan deneyimli teknik adam, "Oyuncular ve hoca gayet iyi gidiyor. Dünyanın her tarafında oynayacak oyunculara sahibiz. Hepimizin özlemi Dünya Kupası'na gitmek. Ben onlara güveniyorum. Dünya Kupası'na gidecek kalitede bir takımımız var." dedi.

Fatih Terim, ardından kendisini bekleyen özel araca binerek takımın kamp yaptığı otele doğru hareket etti.