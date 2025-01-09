Fatih Terim, Al Shabab ile İlk Lig Maçına Çıkıyor!

Fatih Terim'in İlk Lig Maçı Yarın

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk lig maçına çıkacak. Takım, Cidde kentindeki Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli ile karşılaşacak.

İki Takımda Durum Eşit

İlk yarıda 13 hafta sonunda her iki takım da 23 puan topladı. Al Ahli, 5'inci sırada yer alırken, Al Shabab 6'ncı sırada bulunuyor. Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Ahli'ye karşı ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Al Ahli’nin Form Durumu

Son dönemlerde formda olan Al Ahli, yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi ile dikkat çekiyor. Al Shabab ise, Fatih Terim'in takımdaki ilk resmi sınavında Al Fayha'yı 2-1 yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finale yükselmişti.