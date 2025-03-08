Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Ronaldo'nun Al Nassr'ı ile Berabere Kaldı

Suudi Arabistan Pro Lig'de Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 01:29
Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Ronaldo'nun Al Nassr'ı ile Berabere Kaldı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde, teknik direktör Fatih Terim'in yönetimindeki Al Shabab, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonucunda her iki takım da 2-2 eşitlik sağladı.

Maçın ilk yarısında Abdürrezzak Hamdullah, 44. dakikada attığı golle Al Shabab'ı 1-0 öne geçirdi. Ancak, Al Nassr bu gole 3 dakika sonra Ayman Yahya'nın golü ile cevap vererek durumu eşitledi. Maçın 45+7'nci dakikasında, Ronaldo'nun dar açıdan kullandığı şut sonrası gelen gol, uzun süre tartışmalara neden olan VAR incelemesi ile geçerli sayıldı. Bu durum, Fatih Terim'in tepkisini çekti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Al Nassr stoperi Muhammed El-Fetil, 52. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edilerek takımını 10 kişi bıraktı. Al Shabab'lı Muhammed Al Shwirekh ise 67. dakikada kaydettiği gol ile durumu 2-2'ye getirdi. Maç, bu skorla sona erdi.

Al Nassr, 48 puanla Suudi Arabistan Pro Lig'in dördüncü sırasında yer alırken, Al Shabab 40 puanla 6. sırada bulunuyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında Al Nasır ile Al Shabab takımları, başkent Riyad'daki...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında Al Nasır ile Al Shabab takımları, başkent Riyad'daki Al-Awwal Park'ta karşılaştı. Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, maçı saha kenarından takip etti.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında Al Nasır ile Al Shabab takımları, başkent Riyad'daki...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında Al Nasır ile Al Shabab takımları, başkent Riyad'daki Al-Awwal Park'ta karşılaştı. Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, maçı saha kenarından takip etti.

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