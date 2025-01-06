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Fatih Terim, Suudi Arabistan'daki İlk Maçını Kazandı

Fatih Terim, Al Shabab ile Suudi Arabistan'daki ilk maçını kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 20:20
Fatih Terim, Suudi Arabistan'daki İlk Maçını Kazandı

Fatih Terim, Suudi Arabistan'da Galibiyetle Başladı

Fatih Terim, Al Shabab ekibinin teknik direktörü olarak Suudi Arabistan'daki ilk maçından galip ayrıldı. Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde El Feiha ekipini 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Deneyimli teknik adamın ilk maçına çıkan Suudi Arabistan ekibi, gollerini 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Abderrazak Hamdallah ile kaydetti. El Feiha'nın tek golü ise 88. dakikada Mokher Al-Rashidi tarafından geldi.

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