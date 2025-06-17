Fatma Çeken'in 2032 Olimpiyat Hayali: Altın Madalya Peşinde!

2052 Brisbane Olimpiyatları'na Doğru: Fatma Çeken'in Hedefi

Muaythai 2025 Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası elit klas 51 kiloda şampiyon olan 18 yaşındaki milli sporcu Fatma Çeken, 2032 Brisbane Olimpiyatları'nda yer alması beklenen bu spor dalında hazırlıklarını sürdürüyor. Kısa sürede dünya şampiyonu olmanın yanı sıra olimpiyat hayalini gerçekleştirmeyi hedefleyen Çeken, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk Başarıları ve Gelecek Hedefleri

Fatma Çeken, spora amcası ve milli takımlar antrenörü Yılmaz Çeken'in teşvikiyle başladığını belirtti. Spor yolculuğuna 2022 Türkiye Şampiyonası ile adım atan genç muaythaici, bu organizasyondan altın madalya ile dönerek büyük bir başarı elde etti. Türkiye şampiyonu olduktan sonra Avrupa şampiyonu da olan Çeken, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"18 yaşında hem Türkiye hem de dünya şampiyonu oldum. Bu benim hayalimdi ve bunu gerçekleştirdim. 2032 yılında olimpiyatlarda muaythai yer alırsa, hedefim kendi kategorimde olimpiyat altın madalyasını kazanmak."

Her gün disiplinli bir şekilde antrenman yaparak başarısının tesadüf olmadığını vurgulayan Fatma, Avrupa Oyunları ve Dünya Oyunları için de madalya hedeflediğini belirtti:

"Her gün emek vererek hazırlanıyorum. 2032'de olimpiyat oyunlarında ilk kez yer almasını beklediğimiz bu spor dalında, eğer mücadele edersem altın madalyayı ülkeme getirmeyi hedefliyorum."

Yılmaz Çeken: 'Onunla Gurur Duyuyorum'

Fatma Çeken'in antrenörlüğünü üstlenen amcası Yılmaz Çeken, genç sporcunun disiplin ve azmi sayesinde büyük başarılar elde ettiğini belirtti. Fatma'nın aktif spora başlamasının ardından katıldığı bütün şampiyonalarda elde ettiği başarıları anlatarak, "Fatma, Gençler Dünya Şampiyonası'na katıldığı ilk yıl şampiyon oldu. Aynı yıl içerisinde büyüklerde de Türkiye şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı," ifadelerini kullandı.

Yılmaz Çeken, Fatma’nın önündeki zorlukların bilincinde olduklarını ve 2032 yılında muaythai sporunun olimpiyatlarda yer almasının kendileri için büyük bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi:

"Muaythai'nin olimpiyatlarda yer alması durumunda, kotalardan geçebilmek için Avrupa ve dünya oyunlarında derece yapmamız gerekiyor. Amacımız, ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak."

Fatma Çeken, hem bireysel hedeflerine hem de milli spor olarak başarıya ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edecek.

Muaythai 2025 Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası elit klas 51 kiloda şampiyon olan 18 yaşındaki milli sporcu Fatma Çeken, 2032 Brisbane Olimpiyatları'nda yer alması gündemde olan bu spor dalında, hazırlıklarını olimpiyatlara göre yaptığını belirtti. Milli takımlar antrenörü amcası Yılmaz Çeken'in teşvikiyle spora başlayan ve kısa sürede dünya şampiyonu olmayı başaran Fatma Çeken, hedeflerini ve hayallerini AA muhabirine anlattı.

Muaythai 2025 Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası elit klas 51 kiloda şampiyon olan 18 yaşındaki milli sporcu Fatma Çeken, 2032 Brisbane Olimpiyatları'nda yer alması gündemde olan bu spor dalında, hazırlıklarını olimpiyatlara göre yaptığını belirtti. Milli takımlar antrenörü amcası Yılmaz Çeken'in teşvikiyle spora başlayan ve kısa sürede dünya şampiyonu olmayı başaran Fatma Çeken, hedeflerini ve hayallerini AA muhabirine anlattı.