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Fatma Şahin'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:59
Fatma Şahin'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

Şahin ve Hacıosmanoğlu'ndan Önemli Görüşme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşme Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Fikir Alışverişi Yapıldı

Görüşmede, gündemdeki önemli konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İki önemli isim, Türk futbolunun gelişimi hakkında görüşlerini paylaştı.

Hediye A Milli Takım Forması

Görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu, Şahin'e isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti. Bu nazik hediye, Türk futboluna olan katkının sembolü olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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