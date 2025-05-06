Fatmagül Çevik, Gençler Dünya Halter Şampiyonu

Fatmagül Çevik, Dünya Şampiyonu Olma Başarısı Gösterdi

Ülkemizi uluslararası arenada gururlandıran milli halterci Fatmagül Çevik, Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar +87 kilo kategorisinde mücadele etti. Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen bu prestijli organizasyon, genç sporcumuz için unutulmaz başarılarla dolu bir deneyim oldu.

Madalya Performansı

Fatmagül Çevik, toplamda 245 kilo kaldırarak dünya şampiyonu unvanını elde etti. Bu muhteşem hüsranında, koparmada 110 kilo ile gümüş, silkmede 135 kilo ile bronz madalya kazandı. 19 yaşındaki sporcu, hem kendisinin hem de ülkemizin adını dünya çapında duyurmayı başardı.

Milli Takımın Etkileyici Performansı

Türk milli halterciler, Lima'daki şampiyonayı toplamda 8 madalya ile tamamladı. Elde edilen madalyalar arasında 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz bulunuyor. Bu başarı, Türk halterinin uluslararası alandaki yükselişinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na genç kadınlar +87 kilo kategorisinde katılan Fatmagül Çevik, toplamda altın madalya kazandı.