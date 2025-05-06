DOLAR
38,56 0,02%
EURO
43,63 -0,05%
ALTIN
4.132,79 0%
BITCOIN
3.646.541,74 -0,35%

Fatmagül Çevik, Gençler Dünya Halter Şampiyonu

Milli halterci Fatmagül Çevik, genç kadınlar +87 kilo kategorisinde dünyayı sallayarak şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 00:17
Fatmagül Çevik, Gençler Dünya Halter Şampiyonu

Fatmagül Çevik, Dünya Şampiyonu Olma Başarısı Gösterdi

Ülkemizi uluslararası arenada gururlandıran milli halterci Fatmagül Çevik, Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar +87 kilo kategorisinde mücadele etti. Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen bu prestijli organizasyon, genç sporcumuz için unutulmaz başarılarla dolu bir deneyim oldu.

Madalya Performansı

Fatmagül Çevik, toplamda 245 kilo kaldırarak dünya şampiyonu unvanını elde etti. Bu muhteşem hüsranında, koparmada 110 kilo ile gümüş, silkmede 135 kilo ile bronz madalya kazandı. 19 yaşındaki sporcu, hem kendisinin hem de ülkemizin adını dünya çapında duyurmayı başardı.

Milli Takımın Etkileyici Performansı

Türk milli halterciler, Lima'daki şampiyonayı toplamda 8 madalya ile tamamladı. Elde edilen madalyalar arasında 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz bulunuyor. Bu başarı, Türk halterinin uluslararası alandaki yükselişinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na genç kadınlar +87 kilo kategorisinde katılan...

Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na genç kadınlar +87 kilo kategorisinde katılan Fatmagül Çevik, toplamda altın madalya kazandı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatmagül Çevik, Gençler Dünya Halter Şampiyonu
2
Alanyaspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
3
Halkbank'tan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finaline Cesur Hazırlık
4
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tarihi An: Adriana Ruano Oliva Altın Madalya Kazandı
5
Kasımpaşa-Trabzonspor Maçı Öncesinde Renkli Müzik Etkinliği
6
Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarına Başladı
7
Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı