Felix Auger-Aliassime ABD Açık'ta yarı finale yükseldi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, Kanadalı Felix Auger-Aliassime, Avustralyalı Alex de Minaur'u yenerek yarı finale çıktı.
New York'taki turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde karşılaşan 8 numaralı seribaşı Alex de Minaur ile 25 numaralı seribaşı Auger-Aliassime arasında oynanan mücadele 4 saat 10 dakika sürdü.
Auger-Aliassime maçı 4-6, 7-6, 7-5, 7-6 set sonuçlarıyla 3-1 kazanarak turnuvada 2021'den sonra ikinci kez yarı finale yükseldi.
Yarı finalde muhtemel rakip
İtalyan tenisçiler Jannik Sinner (1) ile Lorenzo Musetti (10) arasında oynanacak karşılaşmanın galibi, Auger-Aliassime'in yarı finaldeki rakibi olacak.