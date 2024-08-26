Felix Uduokhai Beşiktaş İçin İstanbul'a Geldi

Felix Uduokhai İstanbul'a Adım Attı
Beşiktaş, kadrosuna katmayı hedeflediği Almanya doğumlu futbolcu Felix Uduokhai'yi İstanbul'da ağırladı. 26 yaşındaki başarılı defans oyuncusu, transfer görüşmeleri yapmak üzere Münih'ten İstanbul Havalimanı'na uçtu.
Karşılama Töreni
Uduokhai, İstanbul Havalimanı'na indiğinde Beşiktaş kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan futbolcu, Beşiktaş atkısını açarak ve kartal işareti yaparak fotoğraf çektirdi. Yeni Bir Başlangıç
Transfer sürecinin başlamasıyla birlikte Uduokhai, havalimanının ardından konaklayacağı otele doğru yola çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, genç oyuncunun kulübe katılmasını merakla bekliyor.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Alman futbolcu Felix Uduokhai, siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'nın Münih kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Uduokhai, kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Alman futbolcu Felix Uduokhai, siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'nın Münih kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Uduokhai, kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Alman futbolcu Felix Uduokhai, siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'nın Münih kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Uduokhai, kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Alman futbolcu Felix Uduokhai, siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'nın Münih kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Uduokhai, kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.