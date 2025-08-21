DOLAR
Fenerbahçe 0-0 Benfica: Şampiyonlar Ligi'nde Turu Rövanşa Bıraktı

Fenerbahçe, Benfica ile Chobani Stadı'nda 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi play-off turunu rövanşa bıraktı; Benfica 71. dakikada 10 kişi kaldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 00:04
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımıyla Chobani Stadı'nda karşılaşan Fenerbahçe, müsabakayı 0-0 berabere tamamlayarak turu rövanşa bıraktı.

Maç Özeti

Sarı-lacivertliler maça tedbirli başladı; uzak şutlar ve kenar ortalarla kaleyi yoklayan Fenerbahçe, ilk yarıda ciddi pozisyon üretmekte zorlandı ve rakibine de gol şansı tanımadı. Takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci Yarı ve Kırmızı Kart

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Fenerbahçe, rakip yarı sahada daha etkin göründü. Benfica, 71. dakikada Florentino'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan bölümde dönem dönem baskı kuran sarı-lacivertliler golü bulamayınca maç golsüz sonuçlandı.

Talisca'nın Şutu ve İptal Edilen Gol

Maçın 81. dakikasında Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Trubin topu sektirdi ve top üst direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Youssef En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlara gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Kadıköy'de Üstünlük

Fenerbahçe, Benfica karşısında Kadıköy'de rakibine mağlubiyet yaşatmadı. Sarı-lacivertliler, tarihinde dördüncü kez ağırladığı Benfica karşısında daha önce 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.

Mourinho'nun Erken Çıkışı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti. Portekizli teknik adam, maçın 44. dakikasında soyunma odasının yolunu tuttu.

Mourinho'dan Kerem'e Tebrik

Benfica'nın 77. dakikada yaptığı oyuncu değişikliğinde, korner kullanmak üzereyken köşe atışı için işaret edilen Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak üzereydi. Korner çizgisinden oyun alanı dışına çıkan Kerem, Fenerbahçe kulübesinin önünden geçerken Mourinho milli futbolcuyu elini uzatarak tebrik etti; tribünler ise alkışlarla karşılık verdi.

Rövanş Tarihi

Müsabakanın rövanşı 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.

