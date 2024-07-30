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Fenerbahçe 0-1 Lugano: UEFA Şampiyonlar Ligi Mücadelesinde İlk Yarı Sonucu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'ya 1-0 mağlup duruma düştü.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 20:52
Fenerbahçe 0-1 Lugano: UEFA Şampiyonlar Ligi Mücadelesinde İlk Yarı Sonucu

Fenerbahçe vs. Lugano: İlk Yarının Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu kapsamında Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya geldi. İlk yarı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın Gelişimi

Maç, 7. dakikada Lugano'nun bulduğu golle başladı. Sol kanattan gelişen atakta, Valenzuela'nın kale sahasına gönderdiği top, Fenerbahçe savunması tarafından uzaklaştırılamadı. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından Mahmoud, ceza sahası yayında topu kontrol etti ve şutunu çekti. Vuruş, üst direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada Lugano'dan Aliseda, Bottani'nin pasıyla ceza sahasına girdi, fakat çektiği şut auta gitti. 25. dakikada konuk ekip, sağ kanattan Zanotti ile bir başka tehlikeli atak gerçekleştirdi; ancak Bislimi'nin vuruşu kaleci Livakovic tarafından kornere gönderildi.

41. dakikada Fenerbahçe, Dzeko'nun pasıyla gole yaklaşsa da, Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu üstten auta çıktı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı, Lugano 1-0 önde.

İkinci yarıda Fenerbahçe, skoru eşitlemek için mücadele edecek.

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