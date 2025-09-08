Fenerbahçe, 14 Eylül'deki Trabzonspor maçı için Can Bartu'da çalıştı
Trendyol Süper Lig 5. hafta hazırlığı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre idman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı. Antrenman, milli oyuncuların katılmadığı bölümde salonda gerçekleştirilen core çalışmaları ile başladı.
Sahada futbolcular koordinasyon ve çabukluk hareketleri üzerinde çalıştı. Antrenman, takımın mücadele ritmini artırmak amacıyla oynanan top kapma oyunu ile tamamlandı.
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.