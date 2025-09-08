Fenerbahçe, 14 Eylül'deki Trabzonspor maçı için Can Bartu'da çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:21
Fenerbahçe, 14 Eylül'deki Trabzonspor maçı için Can Bartu'da çalıştı

Fenerbahçe, 14 Eylül'deki Trabzonspor maçı için Can Bartu'da çalıştı

Trendyol Süper Lig 5. hafta hazırlığı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre idman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı. Antrenman, milli oyuncuların katılmadığı bölümde salonda gerçekleştirilen core çalışmaları ile başladı.

Sahada futbolcular koordinasyon ve çabukluk hareketleri üzerinde çalıştı. Antrenman, takımın mücadele ritmini artırmak amacıyla oynanan top kapma oyunu ile tamamlandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Benfica 1-0 Fenerbahçe — Şampiyonlar Ligi Play-off İlk Yarı
2
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa Maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'na Alındı
3
Fenerbahçe, 14 Eylül'deki Trabzonspor maçı için Can Bartu'da çalıştı
4
DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2025 Sona Erdi
5
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Dünya İkincisi Olarak Türkiye'ye Döndü
6
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
7
Ümit Milli — Hırvatistan Maçı Biletleri Ücretsiz

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat