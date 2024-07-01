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Fenerbahçe 2024-2025 sezonu kombine bilet fiyatları açıklandı! Mourinho ile şampiyonluk hedefi

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024-2025 futbol sezonu için kombine bilet fiyatlarını duyurdu. Yeni teknik direktör José Mourinho'nun liderliğindeki takım, şampiyonluk hedefiyle taraftarlarını heyecanlandırırken bilet satışlarına yoğun ilgi gösterildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 20:27
Fenerbahçe 2024-2025 sezonu kombine bilet fiyatları açıklandı! Mourinho ile şampiyonluk hedefi

FENERBAHÇE 2024-2025 SEZONU KOMBİNE BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024-2025 futbol sezonu için kombine bilet fiyatlarını resmi olarak duyurdu. Yeni sezon öncesinde kombinelere büyük ilgi gösteren taraftarlar, takımın başına getirilen José Mourinho ile şampiyonluk umutlarını artırıyor.

Fenerbahçe'nin açıkladığı kombine fiyatlarına göre, farklı bloklar için çeşitlilik gösteren fiyatlar belirlendi. İşte Fenerbahçe 2024-2025 futbol sezonu için kombine bilet fiyatları:

MARATON ALT:

(A - I) Blok: 62.000 TL

(B) Blok: 75.000 TL

(C - G) Blok: 85.000 TL

(D - F) Blok: 100.000 TL

(E) Blok VIP: 325.000 TL

MARATON ÜST:

(A - I) Blok: 24.000 TL

(B - H) Blok: 28.000 TL

(C - G) Blok: 35.000 TL

(D - F) Blok: 42.000 TL

(E) Blok: 46.000 TL

FENERIUM ALT VE ÜST:

(A - I) Blok: 62.000 TL

(B - H) Blok: 75.000 TL

(C - G) Blok: 85.000 TL

(D - F) Blok: 100.000 TL

(E) Blok VIP: 325.000 TL

DİVAN KURULU ÜYELERİ:

Maraton Alt H Blok: 25.000 TL

KALE ARKASI:

Kale Arkası: 15.000 TL

Öğrenci: 9.000 TL

Fenerbahçe, bu sezonun başında dünyaca ünlü teknik direktör José Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük bir heyecan yarattı. Mourinho'nun liderliği altında takımın şampiyonluk hedefleri yükselirken, kombinelerin satışında da önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

José Mourinho'nun gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin kombinelerine olan talebin arttığı gözlemleniyor. Taraftarlar, yeni sezonda takımlarını stadyumda desteklemek için şimdiden kombinelerini satın almaya başladı. Kulüp yönetimi de taraftarların bu yoğun ilgisine karşılık en iyi hizmeti sunmak için gerekli hazırlıkları tamamladı.

José Mourinho, Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra şampiyonluk hedefiyle yola çıktığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam, takımıyla birlikte Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde başarılı olmayı hedefliyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, güçlü bir kadro kurarak Mourinho'nun liderliğinde iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

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