Fenerbahçe 91-55 ile Karşıyaka'yı Yendi

18. haftada Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda Karşıyaka'yı 91-55 mağlup etti; devre 48-26, 3. periyot 73-40.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:38
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - 18. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe, Karşıyaka'yı 91-55 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner

Karşıyaka: Charles Manning 10, Stefan Moody 5, Samet Geyik 4, Michal Sokolowski 9, Justin Alston 2, Cameron Young 7, Mert Celep, Christian Bishop 11, Serkan Menteşe, Yalın Yıldız 2, Ege Özçelik 3, Egemen Yapıcı 2
Başantrenör: Candost Volkan

Fenerbahçe: Mikael Olli Axel Jantun 9, Talen Horton Tucker 16, Tarık Biberovic 16, Khem Birch 4, Scottie Wilbekin, Brandon Boston Jr. 24, Armando Bacot 9, Metecan Birsen 5, Onuralp Bitim 6, Nando De Colo 2, Wade Baldwin, Emre Ekşioğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Periyotlar:

1. Periyot: 19-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 48-26 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 73-40 (Fenerbahçe lehine)

Fenerbahçe, devre ve üçüncü periyottaki üstün oyunuyla farkı açarak sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

