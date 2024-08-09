Fenerbahçe, Adana Demirspor'u Ağırlayacak

Fenerbahçe, Ligin İlk Maçında Adana Demirspor'u Konuk Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in açılış mücadelesinde yarın Adana Demirspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde gerçekleşecek.

Fenerbahçe'nin Hedefi: İyi Bir Başlangıç

Yeni sezona Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetiminde iddialı bir şekilde hazırlanan sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor karşısını kazanarak sezona iyi bir giriş yapmak istiyor.

3 Eksikle Mücadele

Fenerbahçe, milli takımlarda ve sakatlık sorunları nedeniyle Adana Demirspor maçında Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat ve Fred gibi önemli oyuncularından yoksun olacak.

Yeni Sezon Eklemeleri ve Kadro Durumu

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde toplam 5 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu süreçte, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi isimler transfer edildi. Ancak, Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi gibi oyuncularla yollar ayrıldı.

16 Yabancı Futbolcu

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu öncesinde kadrosunda toplam 16 yabancı futbolcu bulunduruyor. Yeni sezon öncesinde belirlenen kurallar çerçevesinde ise sadece 14 yabancı oyuncu oynatma hakkı bulunuyor. Kadrodaki önemli isimler arasında Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Edin Dzeko yer alıyor.

Başarılı İlk Hafta Performansı

Son 5 sezonun ilk hafta maçlarında Fenerbahçe, başarılı bir performans gösterdi. Geride kalan dönemlerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, bu süreçteki tek puan kaybını Ümraniyespor ile yaşadı. 2020-2021 sezonunda ve 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor ile de karşılaşmıştı.