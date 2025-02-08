Fenerbahçe, Alanyaspor ile 4 Bininci Gol İçin Saha Çıkacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile Yarışacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek.

Sarı-Lacivertliler Formda

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

8 Eksik ile Zorlu Deplasman

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 8 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ile birlikte kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür bu mücadelede forma giyemeyecek.

Ceza Sınırında 3 Futbolcu

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Yeni Transfer ve Kadro Durumu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alacak. 20 yaşındaki bek oyuncusu, takımla birlikte antrenmanlara devam ediyor.

Ayrıca, tecrübeli kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin de kadroya dönecek. Transferde adı Napoli ile anılması sebebiyle takımdan uzak kalan Fransız oyuncu, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyecek.

4 Bininci Gol Heyecanı

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşıyor. Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertliler, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci yaşayacak. Kulüp tarihinin önemli gollerini atan futbolcular arasında Ergun Öztuna (ilk gol), Erol Togay (1000. gol), Uche (2000. gol) ve Alex de Souza (3000. gol) bulunuyor.