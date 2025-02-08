Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Alanyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertli ekipte dikkat çeken bazı eksiklikler bulunuyor.

Kamp kadrosunda sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri, yeni transfer Ognjen Mimovic ve tedavileri süren oyuncular olan Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür yer almıyor.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat

Ertuğrul Çetin

Engin Can Biterge

Bright Osayi-Samuel

Çağlar Söyüncü

Milan Skriniar

Levent Mercan

Filip Kostic

Sofyan Amrabat

İsmail Yüksek

Fred

Mert Hakan Yandaş

Sebastian Szymanski

İrfan Can Kahveci

Cengiz Ünder

Oğuz Aydın

Allan Saint-Maximin

Dusan Tadic

Anderson Talisca

Edin Dzeko

Cenk Tosun

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında sahaya en güçlü kadrosuyla çıkmaya hazırlanıyor. Tüm gözler, bu önemli karşılaşmada sarı-lacivertli ekipte olacak.