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Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:43
Fenerbahçe Alanyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Alanyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertli ekipte dikkat çeken bazı eksiklikler bulunuyor.

Kamp kadrosunda sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri, yeni transfer Ognjen Mimovic ve tedavileri süren oyuncular olan Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür yer almıyor.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

  • İrfan Can Eğribayat
  • Ertuğrul Çetin
  • Engin Can Biterge
  • Bright Osayi-Samuel
  • Çağlar Söyüncü
  • Milan Skriniar
  • Levent Mercan
  • Filip Kostic
  • Sofyan Amrabat
  • İsmail Yüksek
  • Fred
  • Mert Hakan Yandaş
  • Sebastian Szymanski
  • İrfan Can Kahveci
  • Cengiz Ünder
  • Oğuz Aydın
  • Allan Saint-Maximin
  • Dusan Tadic
  • Anderson Talisca
  • Edin Dzeko
  • Cenk Tosun

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında sahaya en güçlü kadrosuyla çıkmaya hazırlanıyor. Tüm gözler, bu önemli karşılaşmada sarı-lacivertli ekipte olacak.

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